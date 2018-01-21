﻿عروض أزياء في باريس تحتفي بحرية الصحافة

باريس ـ ا ف ب: احتفل عالم الموضة بحرية الصحافة خلال أسبوع باريس للأزياء الرجالية حيث قدمت ماركتان ملابس تحمل شعارات مأخوذة من حملة صحيفة «نيويورك تايمز» ردا على هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الإعلام.

وقد طبعت ماركة «ساكاي» اليابانية 19 جملة مأخوذة من الحملة الإعلانية حول البحث عن الحقيقة «ذي تروث إز هارد» (الحقيقة صعبة) التي أطلقتها الصحيفة الأمريكية في شباط/فبراير الماضي، على ظهر قميص قطني وسترة قطنية مع قبعة. وأعلن ترامب الأربعاء الماضي منح جوائز «الأخبار الكاذبة» وقد ندد بذلك عضوان في مجلس الشيوخ من معسكره الجمهوري أعربا عن صدمتهما من «هجمات» الرئيس المتكررة على الصحافة.

وارتدت المصممة المسؤولة عن الماركة اليابانية شيتوز ابي هي أيضا قميصا قطنيا يحمل شعار الصحيفة الأمريكية وجملة «تروث. ايتس مور امبورتنت ناو ذان إيفر» (الحقيقة مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى).

وأوضحت المصممة اليابانية بعد تقديم مجموعتها المختطلة لخريف وشتاء 2018 في المبنى القديم لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية «أرى أن صحيفة نيويورك تايمز على حق لذا أردت أن أتعاون معهم ودعمهم».

وأضافت «هي رسالة أيضا حول أهمية التسامح وضرورة قبول الجميع وأهمية الطيبة».

وقد انجذبت الماركة الفرنسية الناشئة «إيتود» الى رسالة صحيفة «نيويورك تايمز» وقد طبعت شعار الصحيفة على أوشحة في مجموعتها.

وقال مصمما الماركة جيريممي إيغري واوريليان اربيه إنهما لا يهدفان الى توجيه «رسالة سياسية لكننا بطبيعة الحال مع حرية التعبير».