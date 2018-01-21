﻿التونسيات يعلّمن السعوديات قيادة السيارة

تونس ـ «القدس العربي»: قال مسؤول تونسي إن السعودية تنوي انتداب مدربات تونسيات لتعليم نسائها السواقة بعدما قررت السماح لهن مؤخرا بقيادة السيارة.

وأكد صابر الجلاصي، رئيس «الهيئة الوطنية لمدارس تعلــــيم السياقة» أن السعودية تتجـــه نحـــو انتداب مدربــــات تونسيات لتعلـــيم الســـعوديات قواعـــد الســـواقة، محذرا من «ســعي بعض الشركات أو الأشخاص إلى استمالة مدربات مدارس السواقة التونسيات من خلال عقود غير قانونية ومشبوهة».

وأشار إلى أن الهيئة نظمت لقاء مع رئيس جمعية الصداقة التونسية الســــعودية ماهر مذيوب، وستلتقي وزيري النقل والتعاون الدُّولي من أجل تقنين عملية انتداب مدربات السواقة ضمن عقود شغل قانونية عن طريق وكالة التعاون الفني تفاديا لأي عقود مشبوهة.

وان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر مؤخرا أمرا ملِكِيا يقضي بتمكين المرأة السعودية من الحصول على رخصة سواقة أسوة بالرجل « مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية والتقيد بها» منهيا بذلك جدلا استمر لعقود في البلد الوحيد الذي كان يمنع المرأة من قيادة السيارة.