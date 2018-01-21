ليون يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان ويهزمه في الدوري الفرنسي

باريس: أوقف فريق ليون سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان وتغلب عليه 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الاحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي والتي شهدت أيضا فوز موناكو على ميتز 3 / 1 ونيس على سانت اتيان 1 / صفر.

وكان فريق باريس سان جيرمان يمني النفس بتحقيق فوزه السادس على التوالي لكنه اصطدم بفريق قوي ومنظم تمكن من انتزاع الفوز.

وتقدم فريق ليون بهدف سجله نبيل فقير في الدقيقة الثانية وتعادل لايفن كورزاوا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يسجل ممفيس ديباي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واضطر فريق باريس سان جيرمان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد دانييل ألفيش.

ورفع ليون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.

يذكر ان هذا الفوز هو الرابع عشر لليون هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لباريس سان جيرمان هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق موناكو لطريق الانتصارات بالدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على ميتز 3 / .1

وسجل أهداف موناكو خورخي مورايس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ورشيد غزال في الدقيقة 67 وروني لوبيز في الدقيقة 81 ، فيما سجل هدف ميتز الوحيد إبراهيم انياني في الدقيقة .72

واضطر فريق ميتز لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد إيجي كاواشيما.

ورفع موناكو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ميتز عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وكان موناكو قد تعادل في مباراتين قبل فوز الأحد والذي يعد الفوز الرابع عشر للفريق هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لميتز هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق نيس فوزا صعبا من ضيفه سانت إتيان 1 / صفر.

ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ويلان سيبريان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .22

ورفع نيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف نانت، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لنيس هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع ، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لسانت اتيان هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.(د ب أ)