الحرب تستعر مجددا بين رئيس الاتحاد الجزائري ورئيس رابطة الدوري

الجزائر: يبدو أن الحرب بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، لم تنته بمجرد سحب الأول من الثاني، مسؤولية الإشراف على تسيير دوري الدرجتين الأولى والثانية للمحترفين، بخلاف ما كان متوقعا.

وكان الاتحاد الجزائري قرر وبغالبية الأعضاء المجتمعين يوم الأحد، سحب صلاحية تسيير دوري المحترفين من الرابطة وتشكيل لجنة مؤقتة لتولي مهامها، بموجب المادة 20 من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 4 تموز/يوليو .2011

لكن رابطة الدوري أعلنت في موقعها الرسمي على الانترنت مساء الأحد، أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم غد الثلاثاء لدراسة قرار اتحاد الكرة.

وقال محفوظ قرباج، رئيس رابطة الدوري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يعتبر نفسه لا زال رئيسا لرابطة الدوري، على اعتبار أنه منتخب من قبل الجمعية العمومية وليس موظفا لدى الاتحاد حتى يتم انهاء مهامه.

ونوه أنه سيرأس اجتماع مجلس الادارة ليس لدراسة ملفات او اتخاذ القرارات، وإنما للتحضير للجمعية العمومية الاستثنائية للربطة التي هو مسؤول أمامها من اجل تقديم حصيلة نشاطه.

وأضاف “حصيلتي جاهزة، سأعرضها على اعضاء الجمعية العمومية، خاصة التقرير المالي الذي لا يمكن لي ان اترك أحدا يتلاعب به، بعدها سأعلن استقالتي وأغادر”.

ولمح قرباج، إلى تعسف الاتحاد الجزائري في استعمال السلطة، منوها أن المادة 20 من الاتفاقية بينه وبين رابطة الدوري، تستوجب تبادل المراسلات بين الطرفين حول موضوع الخلاف قبل اتخاد قرار سحب التفويض، وهو ما لم يحدث.

ولم يستبعد قرباج، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في الجزائر للطعن في قرار الاتحاد، وأن القانون يمنحه مهلة أسبوعين من يوم تبليغه بالقرار للقيام بذلك.

من جهة أخرى، أكد خبير قانوني، أن محكمة التحكيم الرياضي بوسعها الغاء القرارات الاخيرة لاتحاد الكرة لو تتوصل بالتماس مسنود قانونيا، موضحا أن قرار الاتحاد بمنع الأندية ” المتعثرة ماليا” من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، هو من صلاحيات لجنة الانضباط.

كما لفت إلى أن تعيين عمر بهلول، رئيسا للجنة التسيير المؤقتة للدوري غير شرعي، على اعتبار أن الرجل يشغل منصب العضوية في اتحاد الكرة، ويشرف على لجنة التنسيق بين الرابطات، كما يراس رابطة ولاية الطارف، وهو ما يجعله تحت طائلة القانون الذي يمنع الجمع بين الوظائف، والأمر نفسه ينسحب على بقية أعضاء اللجنة وهم، علي مالك الذي يرأس رابطة الهواة، ويوسف بن مجبر، رئيس رابطة ما بين الجهات، ورشيد أوكالي، رئيس رابطة ولاية الجزائر. (د ب أ)