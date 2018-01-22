قرقاش يثير جدلاً بتعليقه على العملية التركية في عفرين السورية  

“القدس العربي”:

أثار وزير الدولة لشؤون الخارجية، الإماراتي، أنور قرقاش، جدلا وموجة من التعليقات بتغريدة على حسابه على “تويتر” حول العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في مدينة عفرين السورية ضد الوحدات الكردية.

وكتب قرقاش في تغريدته: “التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا”.

التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر، فدون ذلك يهمش العرب وتصبح أوطانهم مشاعا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 21 January 2018

وتساءل معلقون عن هذا “القلق المفاجيء” لقرقاش على الأمن القومي العربي عندما تعلق الأمر بتركيا، بينما غاب هذا “القلق” فيما يخص التدخل الإيراني والروسي و الأمريكي في سوريا. كما تساءل معلقون عن مفارقة حديث قرقاش عن الامن القومي العربي، بينما العملية العسكرية التركية، التي وصفت “بغضن الزيتون” تستهدف وحدات كردية مسلحة، تدعمها أمريكا، تقول أنقرة نها تستهدف أمنها القومي وهي امتداد لحزب العمال الكردستاني، المصنف دوليا، بما في ذلك في واشنطن، كمنظمة إرهابية.

واعتبرمعلقون أن تعليق قرقاش لا يعبر عن حرص حقيقي على الأمن القومي، إنما عن تصيد واستهداف إماراتي آخر لتركيا لموقفها الرافض لحصار قطر.