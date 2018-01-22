مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل التصويت على إنهاء إغلاق الحكومة إلى ظهر الاثنين

واشنطن: انتهت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر الأحد دون التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح الحكومة، مع تأحيل الجمهوريين للتصويت على انهاء الإغلاق حتى ظهر الاثنين.

وسعى زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماككونيل لإجراء تصويت مساء الأحد، لكن زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر اعترض على الاقتراح.

وقال شومر إنه بالرغم من المفاوضات المستمرة “يتعين علينا التوصل إلى اتفاق على مسار يقودنا إلى الأمام ويكون مقبولا من الطرفين”.

وتأجيل التصويت إلى ظهر الأثنين يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ الاسبوع الجديد والكثير من مؤسسات الحكومة الاتحادية مغلقة وغير قادرة على العمل.(أ ف ب)