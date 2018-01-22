جيش الاحتلال يفرج عن نائب فلسطيني بعد اعتقاله لساعات

رام الله: أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عمر عبد الرازق، بعد اعتقاله لساعات.

وقالت حليمة، إبنة عبد الرازق إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن والدها، بعد التحقيق معه.

وكانت قوة إسرائيلية قد داهمت مدينة سلفيت (شمال)، واعتقلت النائب عمر عبد الرازق، فجر اليوم الاثنين.

وعبد الرازق نائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وشغل منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها الحركة عقب فوزها في انتخابات عام 2006.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أفرجت عن النائب عبد الرازق قبل نحو شهرين، بعد اعتقال دام أربعة شهور.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 11 نائباً فلسطينياً.(الأناضول)