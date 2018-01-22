غاري اولدمان وفرانسيس مكدورماند يفوزان بجوائز نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية

لوس انجليس: فاز الممثل البريطاني غاري أولدمان بجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لأفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم ” داركست اور”، الذي يجسد فيه دور رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل.

كما فازت الممثلة فرانسيس مكدورماند بجائزة النقابة لأفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم ” ثري بيلبورد اوتسايد ايبيج ميسوري”، وفاز الممثل سام روكويل بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في نفس الفيلم.

وفازت الممثلة اليسون جاني بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم ” اي ، تونيا”.

وقد أقيم الحفل في نسخته الـ24 في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وقامت بتقديمه الممثلة كريستين بيل.

وفيما يتعلق بالعمل التلفزيوني، فاز الممثل الكسندر سكارسجارد بجائزة أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير عن دوره في مسلسل ” بيغ ليتل لايز″، كما فازت نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل.

وفاز الممثل ستيرلينغ كيه براون بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل ” ذيس إز أص”، كما فازت الممثلة كلير فوي بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل ” ذا كراون”.

وفي فئة المسلسلات الكوميدية، فاز الممثل ويليام اتش ماسي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل ” شيمليس″، وفازت الممثلة جوليا لويس دريفوس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ” فييب”. (د ب أ)