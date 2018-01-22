رئيس الاكوادور يؤكد أن اللجوء الممنوح لجوليان اسانج “مشكلة”

كيتو: صرح الرئيس الاكوادوري لينين مورينو الأحد أن اللجوء الذي منح إلى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج إلى سفارة الاكوادور في لندن منذ 2012 “مشكلة موروثة”، معبرا عن أمله في حلها “خلال فترة قصيرة”.

وقال مورينو في مقابلة مع ثلاث شبكات تلفزيونية محلية “نأمل في التوصل خلال فترة قصيرة إلى نتيجة ايجابية حول هذه النقطة التي تسبب لنا أكثر من مشكلة”.

واسانج لجأ إلى سفارة الاكوادور في لندن منذ اكثر من خمس سنوات لتجنب اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب تسريب ويكيليكس لوثائق سرية أمريكية عام 2010.

واعلنت وزيرة الخارجية الاكوادورية ماريا فيرناندا اسبينوزا منتصف كانون الثاني/ يناير ان بلادها منحته الجنسية الاكوادورية.(أ ف ب)