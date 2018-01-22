مسلحون أكراد يعلنون شن هجومين على قوات تركية في شمال سوريا

القاهرة: أفادت وكالة “هاوار” الكردية السورية بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) نفذت فجر الاثنين، عمليتين ضد عناصر تابعة للجيش التركي والمسلحين الموالين له في شمال سوريا.

وأوضحت الوكالة أن (قسد)، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، شنوا هجومين على القوات التركية في محور أعزاز، المتاخم لعفرين، في محافظة حلب شمال غربي سوريا.

وأضافت أن العملية الأولى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة عناصر من الجيش التركي وإصابة العشرات، بينما أسفرت العملية الثانية عن سقوط قتلى وجرحى لم يتحدد عددهم.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي. وكانت تركيا أعلنت أمس بدء عملية برية ضد عفرين، الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد، بهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية.

(د ب أ)