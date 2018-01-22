قائد “وحدات حماية الشعب” الكردية: روسيا أثبتت أنها عديمة المبادئ

القاهرة: شن القائد العام لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية السورية سيبان حمو هجوما حادا على روسيا، وقال إنها “أصبحت عديمة المبادئ”.

وقال في تصريح لموقع “هاوار” الإخباري نشره الاثنين: “روسيا بسياساتها ووقوفها إلى جانب تركيا، باتت في الخندق المعادي لشعبنا”.

وأضاف: “كانت لدينا بعض الاتفاقيات مع روسيا، ولكن بين ليلة وضحاها ضربت روسيا بهذه الاتفاقيات عرض الحائط وخانتنا… هذا التغيير يؤكد الكذب الروسي. روسيا هي دولة متاجرة، ومن الواضح أنها اتفقت مع تركيا في بعض المواضيع وحصلت على ما تريده منها، لذلك موقف روسيا اليوم هو موقف عديمي المبدأ. أقولها بكل صراحة لروسيا وتركيا: مبارك لكما تواطؤكما معا”.

ونفى حمو ما تقوله تركيا بأن ما تقصفه في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد هو مواقع عسكرية، وقال إن “تركيا تقصف المدنيين لأنها ترى في كل كردي عسكرياً يجب التخلص منه”.

وشن حمو هجوما أيضا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال: “أردوغان يحلم بأن يوسع نفوذه في المنطقة وأن يجعل الإخوان المسلمين مهيمنين في المنطقة… أردوغان باع ثورة الشعوب السورية واستعمل الشعب السوري كأداة لتحقيق مصالحه. انظروا اليوم: (الجيش الحر) لم يبق أمامه شيء سوى محاربة الأكراد. أين هي أهدافهم المزعومة في تحرير الشعب السوري؟ أين هي أهدافهم المزعومة في بناء نظام جديد في سورية؟”. (د ب أ)