تزايد رقعة التسرب النفطي حول ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة في بحر الصين الشرقي

بكين: أفادت إدارة المحيطات الصينية الاثنين، بأن رقعة التسرب النفطي على سطح المياه حول ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة في بحر الصين الشرقي زادت بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت السلطات قد عثرت الأحد على ثلاث رقع نفطية على مساحة 332 كيلومتراً مربعاً. وكان التسرب النفطي يغطي مساحة 101 كيلومتر مربع فقط الأربعاء الماضي.

وتتزايد رقعة التسرب النفطي باستمرار منذ أن غرقت الناقلة سانتشي عقب اندلاع النيران بها وانفجارها في 14 كانون ثان/يناير الجاري.

وكانت الناقلة تحمل نحو 136 ألف طن من النفط عندما اصطدمت بسفينة شحن من هونج كونج في السادس من الشهر الجاري، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق شنغهاي.

وأكدت السلطات الإيرانية مقتل طاقم عمل الناقلة المؤلف من 32 شخصاً، بينهم 30 إيرانياً واثنان من بنغلاديش. وتم انتشال ثلاث جثث.

وقد حذر خبراء البيئة بالصين من احتمالية اندلاع كارثة بيئية، حيث يعرض التسرب النفطي الحياة البحرية للخطر، وربما المواطنون من خلال استهلاك الأطعمة البحرية الملوثة.(د ب أ)