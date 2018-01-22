البركان الأكثر نشاطاً في الفلبين ينفث سحباً من الرماد

مانيلا: نفث البركان الأكثر نشاطاً في الفلبين الاثنين سحابة من الرماد ودخاناً، مما دفع السلطات لرفع مستوى التحذير من البركان.

ووصلت سحب الرماد الصادرة من فوهة بركان مايون في إقليم الباي، على بعد 330 كيلومتراً جنوب مانيلا لارتفاع 10 كيلومترات، بحسب ما ذكره معهد رصد النشاط الزلزالي والبركاني في الفلبين.

وقال المعهد إن البركان نفث حمماً بركانية، لمسافة 200 متر ووصل ارتفاعها إلى 500 متر مساء الأحد وقبل فجر اليوم .

وكتب المعهد في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي” تم رفع مستوى التحذير للمستوى الرابع″، مضيفاً” تم تمديد منطقة الخطر إلى 8 كيلومترات. ننصح الجميع بارتداء أقنعة الوجه وعدم دخول منطقة الخطر”.

ويشار إلى أن مستوى التحذير الرابع يعني ” ثوران خطير محتمل خلال أيام”. (د ب أ)