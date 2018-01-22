رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون يصل إلى كوبنهاغن

كوبنهاغن: وصل رئيس إقليم كاتالونيا الُقال كارليس بوتشيمون إلى كوبنهاغن الاثنين، متحديا بذلك تهديد مدريد بإصدار مذكرة اعتقال بحقه في حال غادر بلجيكا حيث يقيم في المنفى منذ محاولة برشلونة الفاشلة الانفصال.

وبثت محطة “تي في2″ الدنماركية صورة عبر موقعها الالكتروني لبوتشيمون محاطا بالصحافيين بعد هبوط طائرته في مطار كوبنهاغن. وسيشارك رئيس الإقليم الاسباني المقال في جلسة نقاش تتناول وضع كاتالونيا تعقد بجامعة كوبنهاغن في وقت لاحق الاثنين.(أ ف ب)