 طائرات إيرانية وجهت تحذيراً لسفينتين للتحالف أثناء مناورات

لندن: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن متحدث عسكري قوله الاثنين إن طائرات حربية إيرانية وجهت تحذيراً “لسفينتين للتحالف” أثناء مناورات قبالة ساحل جنوب شرق البلاد.

وقال الأميرال محمود موسوي المتحدث باسم المناورات، “هذا الصباح وفي الساعات الأولى للمناورة العسكرية اقتربت سفينتان للتحالف من المنطقة لمراقبة قوات البحرية الإيرانية. تعرفت طائرات إيرانية بدون طيار على السفينتين ثم حلقت طائرات إيرانية فوقهما ووجهت لهما تحذيراً. وغادرت السفينتان المنطقة”. (رويترز)