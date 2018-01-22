لافروف: نتوقع أن تدفع الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن إلى المفاوضات

موسكو: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف الاثنين، أن بلاده تتوقع أن يدفع الوضع الإنساني الخطير في اليمن الطرفين إلى الانتقال من الأعمال العسكرية إلى المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن لافروف القول، أثناء لقاء مع وزير الخارجية اليمني، عبد المالك المخلافي، إن “المشاكل التي نشأت مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي في بلدكم ومشاركة التحالف العربي”.

وتابع: “نتوقع أن يدفع الوضع الإنساني الخطير للانتقال على وجه السرعة من العمل العسكري إلى المفاوضات، وإيجاد تسوية سياسية تشمل جميع القوى اليمنية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية اليمني عبد الله المخلافي يزور موسكو خلال الفترة بين 21 و23 من الشهر الجاري.

وكان اسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أعلن الأحد، تجاوب جميع أطراف النزاع مع جهوده الرامية الى استئناف المسار السياسي.

وقال ولد الشيخ، في بيان: “إنني أقف إلى جانب الشعب اليمني وأدعو إلى السلام، وعلى الأطراف كافة أن تحترم القوانين الإنسانية الدولية وتضمن للشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة والدعم الضروريين بطريقة مستدامة وآمنة”. (د ب أ)