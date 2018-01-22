تركيا تصدر مذكرات توقيف بتهمة “الدعاية” ضد العملية العسكرية في سوريا

اسطنبول: اصدرت السلطات التركية الاثنين مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم “بدعاية ارهابية” على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وذكرت شبكة التلفزيون العامة “تي ار تي” أن مذكرات التوقيف هذه تشمل 18 شخصا في اسطنبول و17 شخصا في دياربكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، حيث اوقف ثمانية أشخاص يشتبه بهم صباح الاثنين.

ويشتبه بان هؤلاء الاشخاص قاموا “بدعاية” لمصلحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تشن ضدها تركيا هجوما في منطقة عفرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب “منظمة ارهابية” مرتبطة بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ 1984 حركة تمرد على الأرض التركية منذ 1984. لكن واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب قو مقاتلة فعالة لمكافحة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

من جهة اخرى، فتح مدع في اسطنبول الاثنين تحقيقا بحق 57 شخصا يشتبه خصوصا بتورطهم في “دعاية ارهابية” و”تحريض على الكراهية” و”اهانة الرئيس″ على موقع تويتر بشكل مرتبط بالعملية الجارية في سوريا، كما ذكرت وكالة أنباء الاناضول الحكومية.

وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة مشددة في تركيا التي تحتل المرتبة الأولى في أغلب الاحيان للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع.

وقالت قناة “تي ار تي” إن النائب العام في فان (جنوب شرق) فتح تحقيقا ضد اربعة نواب لاكبر حزب مؤيد للاكراد في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي الذي دعا إلى التظاهر ضد الهجوم التركي.

ومنعت الشرطة التركية الأحد تظاهرتين ضد العملية واحدة في اسطنبول حيث اوقف سبعة اشخاص، والثانية في دياربكر.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر الأحد من أن من يتظاهر ضد العملية التركية تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي سيدفع “ثمنا باهظا جدا”.(أ ف ب)