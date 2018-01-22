“نائب الرئيس الأمريكي لنتنياهو: شرف عظيم التواجد في “القدس عاصمة إسرائيل

القدس: أشار مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إلى القدس كعاصمة لإسرائيل ،لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر الذي زاد من غضب الفلسطينيين الذين قاطعوا بالفعل زيارته بسبب التحول في السياسة الأمريكية تجاه مدينة القدس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف الشهر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إنه سينقل السفارة الأمريكية إليها مما أغضب الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. كما أغضب الدول العربية.

وقال بنس في مصر يوم السبت ثم في الأردن الأحد إن واشنطن ستدعم حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين إذا اتفقوا عليه.

وقال الاثنين في بداية محادثاته مع نتنياهو إنه لشرف عظيم أن يكون “في القدس عاصمة إسرائيل”.

وكرر نتنياهو نفس المعنى عندما قال لبنس “هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها بإمكان الزعيمين الواقفين هنا النطق بهذه الكلمات الثلاث: ’القدس عاصمة إسرائيل’”.

وقال بنس إن إعلان ترامب، الذي انتقده أيضاً معظم حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين خارج الشرق الأوسط، زاد من فرص إحلال سلام إسرائيلي فلسطيني.

وأضاف “آمل أيضاً أن تكون هذه بداية عهد جديد من المحادثات للتوصل لحل سلمي لصراع مستمر منذ عقود وأثر على هذه المنطقة”.

وسافر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة خارجية قبل وصول نائب الرئيس الأمريكي.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس بعد تصريحات بنس “الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي والاحتلال غير شرعي وعلى الإدارة الأمريكية أن لا تساهم في توتير الأوضاع أكثر”.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 في خطوة لم يعترف بها دولياً وتعتبر القدس بأكملها عاصمتها “الأبدية وغير المقسمة”.

لا زيارات للفلسطينيين

لا يعتزم بنس القيام بأي جولات خاصة في المناطق الفلسطينية بما في ذلك مدينة بيت لحم التي عادة ما تجتذب كبار الزوار الغربيين نظراً لمكانتها الدينية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن نقل السفارة من تل أبيب قد يستغرق نحو ثلاث سنوات. لكن تدور تكهنات بشأن احتمال إعلان بنس عن إجراء مؤقت مثل تحويل أحد مباني القنصلية الأمريكية في القدس إلى سفارة لبلاده.

وسأل صحافي بنس ونتنياهو عن نقل السفارة “هل ستفعلون ذلك العام المقبل؟”

ورد نتنياهو مازحاً “سنفعلها الأسبوع المقبل”. وعندما تم الضغط عليه في السؤال عما إذا كان جادا نفى ذلك إلا أنه أضاف “نريد أن نفعل ذلك”.

وكان نتنياهو قد قال إنه يتوقع البدء في تنفيذ ترتيب مؤقت على الأقل في وقت قريب جداً، ربما خلال عام.

ولم يلتزم ترامب بموعد لنقل السفارة.

ومع مقاطعة الفلسطينيين لبنس فإن زيارته لا تقدم فرصة واضحة لبناء جسور نحو السلام.

ومن المقرر أن يلقي بنس كلمة أمام الكنيست في وقت لاحق اليوم. وقال النواب العرب بالكنيست إنهم سيقاطعون كلمته.

وسيزور الثلاثاء الحائط الغربي في القدس وسيضع إكليل زهور في مركز ياد فاشيم لذكرى ضحايا المحرقة. (رويترز)