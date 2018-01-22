 روسيا تدعو أكراد سوريا إلى مؤتمر سوتشي

موسكو: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تعتزم دعوة ممثلين عن الأكراد لمحادثات السلام المقررة في سوتشي الأسبوع القادم حول الأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول :”تم إدراج ممثلين عن الأكراد في قائمة السوريين المدعوين بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”.

وشدد على ضرورة ضمان دور للأكراد في التسوية السياسية للأزمة.

يأتي هذا بالتزامن مع هجوم حاد شنه القائد العام لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية السورية سيبان حمو على روسيا، حيث قال :”روسيا بسياساتها ووقوفها إلى جانب تركيا، باتت في الخندق المعادي لشعبنا … كانت لدينا بعض الاتفاقيات مع روسيا، ولكن في ليلة وضحاها ضربت روسيا بهذه الاتفاقيات عرض الحائط وخانتنا”، في إشارة إلى عدم تدخل روسيا لدى تركيا للحيلولة دون عمليتها العسكرية ضد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال سوريا. (د ب أ)