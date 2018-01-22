﻿

 روسيا تدعو أكراد سوريا إلى مؤتمر سوتشي

Jan 22, 2018

179a047a5e240c8298d85ab509a7a0e2383cecd3

موسكو: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تعتزم دعوة ممثلين عن الأكراد لمحادثات السلام المقررة في سوتشي الأسبوع القادم حول الأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول :”تم إدراج ممثلين عن الأكراد في قائمة السوريين المدعوين بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”.

وشدد على ضرورة ضمان دور للأكراد في التسوية السياسية للأزمة.

يأتي هذا بالتزامن مع هجوم حاد شنه القائد العام لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية السورية سيبان حمو على روسيا، حيث قال :”روسيا بسياساتها ووقوفها إلى جانب تركيا، باتت في الخندق المعادي لشعبنا … كانت لدينا بعض الاتفاقيات مع روسيا، ولكن في ليلة وضحاها ضربت روسيا بهذه الاتفاقيات عرض الحائط وخانتنا”، في إشارة إلى عدم تدخل روسيا لدى تركيا للحيلولة دون عمليتها العسكرية ضد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال سوريا. (د ب أ)

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left