فرنسا: تواصل الاحتقان في السجون وسط انتقادات دولية وماكرون يعلن عن “خطة شاملة للسجون”

باريس – “القدس العربي” – آدم جابيرا: يواصل حراس السجون في فرنسا، لليوم السابع على التوالي، احتجاجاتهم من أجل تعزيز تجهيزاتهم وتحسين إجراءات الأمن والسلامة، وذلك في وقت تطرح فيه بقوة مسألة الموقوفين المتطرفين وينتظر فيه العودة القريبة لرعايا فرنسيين قاتلوا الى جانب مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) في سوريا والعراق، في أعقاب هزيمة التنظيم.

وتصاعدت حدة الاحتقان قبل ثلاثة أيام عندما شن ثلاثة سجناء، أحدهم مراقبٌ في إطار التطرف في منطقة كورسيكا، شنوا هجوماًِ بسكاكين على حراس وأصابوا اثنين منهم بجروح. وأثارت الواقعة غضب حراس السجون الذين واصلوا التعبئة، ودخلوا في صدامات مع قوات الأمن، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على 150 حارساً كانوا يسدون مداخل سجن فلوري ميروجيس، الواقع قرب باريس والذي يعد الأكبر في أوروبا.

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، دعت دول عدة فرنسا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحسين إدارتها للسجون التي تعاني من اكتظاظ مزمن .

وطلبت هذه الدول ومن بينهما ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية بل حتى دول تتعرض لانتقاد المنظمات غير الحكومية حول الوضع في سجونها مثل إيران وفنزويلا ، طلبت من فرنسا “مضاعفة الجهود لتحسين ظروف السجون”.

كما طالبت النوريج وغانا من فرنسا “معالجة المشاكل التي أشار اليها تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في العام 2017 إذ يبدو ان “المشاكل المرتبطة باكتظاظ السجون تتطلب إجراءات طارئة” .

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فرنسا للانتقاد من قبل الأمم المتحدة حول اكتظاظ السجون، إلا أن الانتقادات هذه المرة جاءت تزامناً مع احتجاجات حراس السجون.

وفي محاولة لتطويق الأزمة، اقترحت وزيرة العدل، الاثنين، 1100 وظيفة اضافية خلال أربع سنوات، وتعزيز التجهيزات الأمنية لدى حراس السجون، وأيضاً إنشاء أحياء محددة للسجناء الخطيرين، بينما أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون “خطة شاملة للسجون” بحلول نهاية شباط/فبراير القادم.