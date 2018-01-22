موغريني: الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده من أجل حل الدولتين

بروكسل: قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن الاتحاد سيبذل مزيداً من الجهود لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في تصريحات صحافية قبيل اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد، الذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في النادي الأوروبي.

وذكرت موغريني أن الاجتماع سيتمحور حول ملفي فلسطين وليبيا.

ولفتت موغريني إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيلتقون الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأفادت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث ما يمكن فعله، لإحياء عملية السلام مجدداً بين فلسطين واسرائيل.

وأردفت قائلة:” الاتحاد الأوروبي سيزيد أنشطته من أجل حل الدولتين”.

وأعربت عن اعتقادها بأن الحل الواقعي الوحيد لقضية وضع القدس، يتمثل في جعلها عاصمة لكلا الدولتين.

وأشارت إلى وجود تواصل مكثف بين الاتحاد و الأردن من أجل حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

ولفتت إلى احتمال زيارة وزراء من الجامعة العربية، بروكسل في هذا الإطار، خلال فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت موغريني أنهم سيطلعون على آخر الأوضاع في ليبيا، من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة. (الأناضول)