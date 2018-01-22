لجنة إفريقية تعتمد مشروع قرار يدين تصريحات ترامب ضد الأفارقة

أديس أبابا: اعتمدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، الإثنين، مشروع قرار تقدمت به السنغال، لإصدار إعلان رسمي من القمة الإفريقية يدين تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ضد الأفارقة، وبحسب مراسل الأناضول.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ35 للجنة المندوبين، المنعقدة، الاثنين وتستمر الثلاثاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحضيرا للقمة الإفريقية الـ30، المقررة الأحد والإثنين المقبلين.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الأفارقة إلى التوحد أمام “بروز الكراهية ضد الأجانب”.

وقال “يجب أن تتوحد القارة في مواجهة التحديات الماثلة من الصراعات والنزاعات والهجرة”.

وأضاف “علينا توحيد مناهج عملنا وصفوفنا ضد هذه التحديات”.

وتابع فكي، أن اجتماعات المندوبين الدائمين تعد مرحلة مهمة لبلورة القرارات التي ستتخذها القمة (الإفريقية).

وشدد على ضرورة مضاعفة القارة جهودها من أجل السلم والأمن.

وأشار إلى أنه يوجد على جدول أعمال القمة عدد من الملفات منها “المنطقة الافريقية الحرة، التي سيتم اعتمادها، وعدد من التقارير التي ستقدمها اللجان الفرعية للاتحاد المتعلقة بالزراعة والمالية والتكنولوجيا والتعليم والاتصال”.

وطالب فكي الدول الافريقية بضرورة الإسراع في تسهيل حرية التنقل، وتحرير النقل بما يمكن الشركات الإفريقية من المنافسة”.

كما شدد فكي، على ضرورة تمكين الشباب ومحاربة الفساد، وقال إن الفساد في القارة الإفريقية يؤثر سلبا على أمن واستقرار الدول الإفريقية.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تمويل الاتحاد الإفريقي، وضمان الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، لأنه السبيل الأوحد لاستقلالية القارة.

بدورها، قالت سفيرة غينيا، رئيسة لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، “سيديبا فاتوماتا”، إن القمة الإفريقية تنعقد في ظل تحديات الوضع الاقتصادي الصعب والنزاعات والتطرف والآثار المترتبة على تغير المناخ والهجرة.

وطالبت بتفعيل عمل الاتحاد بما يجعله يستجيب الى تطلعات الشعوب الافريقية والتركيز على السلم والأمن.

ويعد اجتماع المندوبين الدائمين، الأول في فعاليات الدورة العادية الثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، والتي تعقد هذا العام، تحت عنوان “الانتصار في مكافحة الفساد.. طريق مستدام للتحول في إفريقيا”.

ويعكف المندوبون الدائمون على مدار يومين على إعداد جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى التوصيات التي سيتم رفعها للدورة الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي، الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية البلدان الأعضاء يومي الخميس والجمعة القادمين. (الأناصول)