بريطانيا تبحث عن سبل للحد من العنف في سوريا

لندن: قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين، إن بريطانيا ستبحث عن سبل لوقف أي تصعيد جديد للعنف في سوريا، وذلك بعد أن فتحت تركيا جبهة قتال جديدة في الحرب هناك.

وأضاف المتحدث مخاطباً الصحافيين “نقر بأن لتركيا مصلحة مشروعة تخص أمن حدودها”.

وتابع قائلاً “المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل عن قرب مع تركيا وحلفاء آخرين للعثور على حلول توفر الاستقرار وتمنع تفاقم الوضع وتحمي مصالح تركيا الأمنية”. (رويترز)