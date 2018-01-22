قوات سوريا الديموقراطية تدعو واشنطن “لتحمل مسؤولياتها” إزاء عفرين

عين عيسى: دعت قوات سوريا الديموقراطية التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أبرز داعميها في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية، الى “الاضطلاع بمسؤولياته” بعد الهجوم التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

وقالت القيادة العامة في مؤتمر صحافي في مدينة عين عيسى في شرق سوريا، إن التحالف الدولي “الذي خضنا سوية معارك مشرفة لدحر الإرهاب وحققنا انتصارات مشتركة ضده (..) يعلم بكل جلاء أن التدخل التركي جاء لإفراغ هذا النصر من مضمونه”، مشددة على أنه “مدعو للاضطلاع بمسؤولياته تجاه قواتنا وشعبنا في عفرين”. (أ ف ب)