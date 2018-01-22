أوجيني حفيدة الملكة إليزابيث تستعد للزواج في الخريف المقبل

لندن: أعلن قصر باكنغهام الاثنين، أن الأميرة أوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ستتزوج في الخريف المقبل من صديقها جاك بروكسبانك.

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي إن أوجيني وجاك “عقدا خطوبتهما في نيكاراغوا في وقت سابق من الشهر الحالي”.

وأضاف البيان أن الزواج سيتمّ “في خريف العام 2018 في كنيسة القديس جورج” في قصر ويندسور، حيث عقد أيضاً زواج الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وتبلغ الأميرة أوجيني 27 عاماً، وهي ابنة الأمير أندرو ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وقد تعرّفت على خطيبها الذي يملك نادياً راقياً في لندن، في منتجع للتزلج في سويسرا، بحسب الصحافة البريطانية.(أ ف ب)