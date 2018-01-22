“جومانجي” لا يزال متصدراً شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

لوس انجليس: حافظ فيلم “جومانجي: ويلكام تو ذي جنغل”، وهو تتمة الفيلم الشهير الصادر العام 1995، على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، بحسب أرقام مؤقتة لشركة “اكزبيتر ريليشنز″.

وقد در هذا الفيلم لجايك كاسدان من بطولة دواين “ذي روك” جونسون وكيفن هارت وجاك بلاك، والذي تدور قصته حول أربعة مراهقين يتوهون في لعبة للفيديو، ايرادات قدرها 20 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع ليصبح مجموع ايراداته 317 مليوناً في خمسة أسابيع.

وتلاه في المرتبة الثانية فيلم جديد يحمل عنوان “هورس سولدجرز″ الذي يروي قصة جنود أمريكيين بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر. ويستند إلى قصة حقيقية وهو من بطولة الممثل كريس هيمسوورث الذي يتنقل بين الجبال الأفغانية. وقد در هذا العمل 16,5 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه.

واحتل المرتبة الثالثة فيلم “دن اوف ثيفز″ في الأيام الأولى لعرضه مع ايرادات قدرها 15,3 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة عسكريين سابقين تحولوا إلى لصوص في لوس انجليس ويؤدي دور أحدهم مغني الراب 50 سنت.

وحل رابعاً بتراجع مرتبتين عن الأسبوع الماضي فيلم “ذي بوست” للمخرج ستيفن سبيلبرغ بشأن المعركة التي قادتها “واشنطن بوست” لنشر وثائق سرية بشأن الأكاذيب التي سوقتها الادارة الأمريكية بشان حربها في فيتنام. ونال الفيلم 12,15 مليون دولار في أسبوع عرضه الرابع ليصبح اجمالي ايراداته 45,2 مليون دولار في أربعة اسابيع.

واحتل المرتبة الخامسة فيلم “ذي غريتيست شومان” الذي يروي قصة الساحر ب.ت. بارنوم ويؤدي دوره هيو جاكمان. ونال الفيلم 11 مليون دولار (113,5 مليون دولار في خمسة اسابيع).

وتلاه في المرتبة السادسة فيلم “بادينغتون 2″ تتمة مغامرات الدب الشهير مع ايرادات قدرها 8,2 ملايين دولار (25 مليون دولار في اسبوعين).

وكانت المرتبة السابعة من نصيب فيلم “”ذي كوميوتر” للمخرج الاسباني خاومي كوييت-سيرا مع 6,7 ملايين دولار (25,7 مليون دولار في أسبوعين).

وتراجع إلى المرتبة الثامنة فيلم “ستار وورز: ذي لاست جيداي” بعدما كان سادساً الأسبوع الفائت، حاصداً ايرادات قدرها 6,6 ملايين دولار هذا الأسبوع ليصبح اجمالي ايراداته 604,3 ملايين دولار في ستة اسابيع.

أما المرتبة التاسعة فكانت لفيلم “انسيدييس: ذي لاست كي” لآدم روبيتل مع عائدات مقدرة بـ5,9 ملايين دولار (58,7 مليون دولار في ثلاثة اسابيع).

وفي ختام الترتيب حل فيلم جديد يحمل عنوان “فوريفر ماي غيرل” عن نجم لموسيقى الكانتري يسترجع حب الطفولة. وقد در الفيلم 4,7 ملايين دولار. (أ ف ب)