هجوم مستشار بالديوان الملكي السعودي ضد وزير كويتي يثير غضب الكويتيين

الكويت ـ “القدس العربي”: هاجم المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان، ووصفه بـ”المرتزق”، مما أثار غضب مواطنين كويتيين، طالبوا الدولة بالرد.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في تغريدة على “تويتر” فجر اليوم الإثنين، “إن العلاقات السعودية ـ الكويتية لن يضرها مرتزق”. وقال إن “الروضان، باختصار، هو الارتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة”. وقال آل الشيخ “لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس إن بغيت تعرفها ارم الفلوس″.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل الروضان، على رأس وفد كويتي شكر الشيخ تميم على ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة للرياضة الكويتية ساهما في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الايقاف عن كرة القدم الكويتية الشهر الماضي. في حين يقول آل الشيخ إن جهود السعودية ساهمت برفع الحظر عن الكويت.

وتفاعل مع تغريدة آل الشيخ عدد كبير من المتابعين، وقال مغرد يدعى عبدالله حجيلان “والله يا سعادة المستشار تركي آل شيخ، خالد الروضان هو وزير وابوه وزير وجده وزير ومن عائلة غنية معروفة من قبل لا تتوحد الجزيرة على يد المؤسس عبد العزيز رحمه الله”. وطالب مغرد كويتي برد رسمي من قبل دولة الكويت قائلا “المادة 55 من دستور الكويت: يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه، نتمنى من سفيرنا في السعودية تقديم شكوى، فقد طفح الكيل”.

وكتب محمد طلال السعيد “لا يجب أن تمر تغريدة تركي آل الشيخ بدون تحرك حكومي ولا يجب أن تعتبر كنقد أو هجوم فقط ويطوى الملف، ففيها اتهام صريح وخطير لوزير في حكومة دولة الكويت على أنه “قبض أموالا” من سمو أمير قطر نظير الزيارة الرسمية”. كما اتهم د. عبيد الوسمي السعودية التقليل من قدر الكويت بشكل وقح، مطالبا بالإعتذار.

أما الكويتي ناصر البرغش فقال “مسؤول حكومي سعودي مستشار بدرجة وزير شتم وزيرا كويتيا… كرامة الكويت والهيبة في انتظار رد الفعل الرسمي من الحكومة”.

وكان تركي آل الشيخ أعلن فجأة في وقت سابق عن وجود وساطة سعودية بالرغم من الإعلان حينها عن وجود وساطة قطرية مهدت الطريق لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وقال آل الشيخ “رياضة الكويت ستعود… أطمئن الجميع وكل المخلصين… لدي تواصل مع شخصيات دولية “.

ورد السياسي الكويتي صالح الملا حينها على آل الشيخ قائلا “أي وساطة سعودية ما اسمعنا فيها”، مضيفا “طلع لنا تركي الشيخ وقال مبروك”، مشيرا إلى الرياضة السعودية نفسها مهددة بالإيقاف فكيف تتوسط للكويت.

وتابع “ما يصير الآن الكل يبي يتسلق على ظهر الانتصار عندما بدأت بوادر إيجابية”.

وبعد هذه التغريدة تعرض الملا لحملة سعودية شرسة ضده.