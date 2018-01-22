بنس: السفارة الأمريكية ستنتقل إلى القدس بنهاية العام المقبل

القدس: قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الاثنين إن سفارة واشنطن في إسرائيل ستنتقل إلى القدس بنهاية 2019.

وقال بنس في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس، “في الأسابيع المقبلة ستمضي إدارتنا في خطتها لفتح السفارة الأمريكية في القدس وستفتتح سفارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل”.

ومضى قائلاً “القدس عاصمة إسرائيل ولهذا وجه الرئيس دونالد ترامب وزارة الخارجية أن تبدأ الاستعدادات الأولية لنقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس″. ولم يحدد موعداً معيناً.(رويترز)