تيلرسون: أمريكا قلقة من “واقعة تركية” في شمال سوريا
لندن: نسب تقرير ممثل عن وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قوله الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة من واقعة تركية في شمال سوريا وتطلب من الجانبين ضبط النفس.
وقصفت تركيا أهدافاً في شمال سوريا الاثنين، وقالت إنها ستسحق سريعاً مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على منطقة عفرين في ظل تنامي القلق الدولي من عمليتها العسكرية التي دخلت يومها الثالث.
ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه رويترز قال تيلرسون أثناء رحلة إلى لندن “نحن قلقون من الواقعة التركية في شمال سوريا”.
وأضاف “ندرك ونقدر بشكل كامل حق تركيا المشروع في حماية مواطنيها من العناصر الإرهابية”.
وأضاف أنه طلب من الجانبين ضبط النفس وتقليل الخسائر بين المدنيين وأن الولايات المتحدة تسعى “لمعرفة ما يمكن عمله لتهدئة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا”. (رويترز)
أمريكا .. هي سبب بلاء العالم الاسلامي . واذا وجدت مصيبه في اي بلد إسلامي ففتش عن أمريكا . كلما تدخلت في بلدا ما دمرتها . بدايه من أفغانستان . العراق . سوريه . ليبيا . مصر . اليمن . لا عدو لهذه الدوله الا الاسلام والمسلمين عبر العالم ، والموءسف ان حكامنا ماهم الا مجموعة من العملاء الخونه لهذه الدوله ، وتجربة تركيا مع حزب اردوغان ونجاحها الباهر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا . يوءلم أمريكا ومن خلفها كل الدول الصليبيه ، وحتي الدول الاسلاميه العميله لأمريكا والغرب . يريدون التدخل في الشأن التركي باي شكل ولكن شجاعة وحنكة اردوغان تحول علي ذلك وايضاً وعي وشجاعة الشعب التركي تمنع اي تدخل أمريكي او غربي في بلدهم ، وانا اظن ان تركيا دوله مستهدفه ، فالدول المحيطة لتركيا دول صليبيه معادية للإسلام والمسلمين ، لتركيا الحق كل الحق في الدفاع عن أمنها القومي باي شكل ، واستغرب تصريحات بعض الدول الغربيه وأمريكا ومع الأسف بعض الدول العربيه . وأتساءل أين كانت هذه الدول عندما هاجم السيسي العميل أراضي ليبيه بحجة الدفاع عن الأمن القومي المصري