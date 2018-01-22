تيلرسون: أمريكا قلقة من “واقعة تركية” في شمال سوريا

لندن: نسب تقرير ممثل عن وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قوله الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة من واقعة تركية في شمال سوريا وتطلب من الجانبين ضبط النفس.

وقصفت تركيا أهدافاً في شمال سوريا الاثنين، وقالت إنها ستسحق سريعاً مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على منطقة عفرين في ظل تنامي القلق الدولي من عمليتها العسكرية التي دخلت يومها الثالث.

ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه رويترز قال تيلرسون أثناء رحلة إلى لندن “نحن قلقون من الواقعة التركية في شمال سوريا”.

وأضاف “ندرك ونقدر بشكل كامل حق تركيا المشروع في حماية مواطنيها من العناصر الإرهابية”.

وأضاف أنه طلب من الجانبين ضبط النفس وتقليل الخسائر بين المدنيين وأن الولايات المتحدة تسعى “لمعرفة ما يمكن عمله لتهدئة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا”. (رويترز)