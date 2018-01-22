مستوطنة إسرائيلية تدهس طفلة فلسطينية جنوب نابلس

نابلس: دهست مستوطنة إسرائيلية طفلة فلسطينية، خلال عبورها الشارع في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، الإثنين، وأصابتها برضوض بأنحاء مختلفة من جسمها.

وقال رئيس بلدية حوارة، ناصر حواري، إن “المستوطنة كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة، ولم تقف لتسمح للأطفال بعبور الشارع كباقي السيارات الفلسطينية”.

وأضاف حواري، تجاوزت المستوطنة المركبات الواقفة ودهست الطفلة “نجمة عرفات عبد الرحيم”، 11 عاماً، خلال عودتها من المدرسة.

وأشار إلى أن المستوطنة حاولت الهرب من مكان الحادث، لكن شباناً فلسطينيين تمكنوا من إيقافها لحين وصول الشرطة والجيش والإسرائيليين.

ونقلت الطفلة لمستشفى “رفيديا” الحكومي بنابلس، لتلقي العلاج، حيث تجرى لها صور أشعة للتأكد من عدم وجود كسور، إلى غاية الساعة 15:00 بتوقيت القدس (13:00 تغ).

وعادة، ما يتعرض فلسطينيون، بينهم أطفال لحوادث دهس متعمدة، من مركبات المستوطنين على الطرق الخارجية التي تربط بين مدن الضفة المحتلة. (الأناضول)