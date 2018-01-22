ألماني يعترف باختطاف حافلة نقل للذهاب إلى ديسكو

هاله(ألمانيا): اعترف رجل أمام محكمة في ألمانيا باختطافه حافلة ركاب للتوجه بها إلى صالة ديسكو.

وفي مستهل محاكمته، ذكر الرجل 34 عاما اليوم الاثنين أنه كان قد خطف الحافلة بسائقها وعلى متنها أربعة ركاب في تموز/يوليو الماضي.

ووجهت له صحيفة الدعوى اتهامات بالتدخل الخطير في حركة النقل وسلب حرية أشخاص، وفي حال إدانة الرجل فإن من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لعدة أعوام.

وحسب صحيفة الدعوى، فإن الرجل كان قد هدد السائق بسكين لإجباره على تغيير اتجاه الرحلة، غير أن الواقعة لم تسفر عن إصابات.

وعند صالة الديسكو، نزل الرجل من الحافلة قبل ان يتم القبض عليه في وقت لاحق.

وكان الرجل قد هدد ركاب إحدى السيارات قبل واقعة الحافلة.

ويراجع خبير مدى مسؤولية الرجل عن فعلته نظرا لأنه يُعْتَقَد أنه كان تحت تأثير المخدرات حال وقوع الجريمة.

(د ب أ) .