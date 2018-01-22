سقوط ثلاث قذائف صاروخية من عفرين على “كيليس″ التركية

كيليس:سقطت 3 قذائف صاروخية على مركز مدينة كيليس التركية، جرى اطلاقها من منطقة عفرين السورية، التي يسيطر عليها مسلحو “ب ي د/بي كا كا”.

وطالت إحدى القذائف التي أطلقت تباعا حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، سطح أحد الأبنية في حي كاظم قره بكر.

أما القذيفتين الأخرتين فسقطتا على طريق للمشاة بجانب المبنى، وأرض فارغة، دون أن تنفجرا.

ولم يسفر الاعتداء عن أي خسائر في صفوف الأهالي، حسبما أكد والي كيليس محمد تكين أرصلان.

وقال أرصلان للأناضول ” إحدى القذائف الصاروخية سقطت في محيط مديرية الصحة، أما القذيفتين الأخرتين، فسقطتا بالقرب من مدرسة ابتدائية والحمدلله لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح”.(الأناضول).