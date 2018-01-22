إضراب مضيفي الطيران يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر: شل إضراب مفاجئ لمضيفي الطيران رحلات الخطوط الجوية الجزائرية الاثنين خاصة بمطار الجزائر، بحسب ما اعلنت الشركة.

وقالت مديرة الاتصال في الشركة مونية برتوش للإذاعة الجزائرية “تفاجأت الخطوط الجوية الجزائرية هذا الصباح بإضراب غير معلن وغير قانوني. لم تقلع اي رحلة من مطار الجزائر العاصمة”.

وتابعت “الإضراب لم يشمل بشكل واسع مطاري عنابة (550 كلم شرق الجزائر) ووهران (400 كلم غرب الجزائر) حيث اقلعت بعض الرحلات” دون مزيد من التوضيح حول المطارات الاخرى.

وأكد الامين العام لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية، كريم اوراد، ان “الإضراب قانوني” موضحا ان اشعارا بالإضراب تم تقديمه لكن ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تحضر جلسات الصلح.

وأضاف لوكالة فرنس برس ان المضربين يطالبون بالرجوع الى “برنامج” زيادة الأجور الذي تم توقيعه في كانون الثاني/يناير 2017 من طرف الادارة السابقة قبل ان يقوم المدير الحالي بخوش علاش، بتجميده.

وبحسب مراسلة وكالة فرنس برس فان رحلات الشركة المبرمجة في الصباح تظهر على لوح مطار هواري بومدين بالجزائر “متأخرة”، بينما ظهرت بعض الرحلات المبرمجة في الظهيرة “في الوقت” المحدد لها.

أما الرحلات القادمة نحو المطار فحطت دون مشاكل لكن بدون ان تعاود الطيران، بينما رحلات الشركات الاخرى تسير دون اي مشاكل، بحسب الصحافية.(أ ف ب).