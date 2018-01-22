وزير الخارجية الإيطالي: سأطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم لتونس

روما:أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم الدولي لتونس.

حسبما نقله التلفزيون الحكومي عن ألفانو، على هامش انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وقال ألفانو، “كنت مؤخراً في تونس، حيث أجريت محادثات ممتازة مع الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، ونظيري الوزير خميس الجهيناوي، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أنه إذا أردنا أن تظل الديمقراطية التونسية الشابة مستقرة، فيجب أن نعمل معاً للحد من الأعباء التي يفرضها الدائنون الدوليون على الاقتصاد التونسي”.

والثلاثاء الماضي، زار ألفانو، تونس، والتقى خلالها بعدد من المسؤولين.

ولفت ألفانو إلى أن زيارته إلى تونس، “دليل يشهد على دعم إيطاليا الكامل للمؤسسات ولمسيرة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، والتي هي نموذج يحتذي به في منطقة البحر المتوسط”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول “خلال مؤتمر مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل (اليوم)، سأطلب من زملائي الأوروبيين دعم تونس أكثر في هذه المرحلة”.

وخلص إلى القول “ستحتاج تونس إلى مساحة أكبر لتنمية اقتصادها، وزيادة التجارة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شمال إفريقيا بأسرها”. (الأناضول).