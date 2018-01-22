داعية تونسي يفجر جدلاً بصورة وتعليق عن محمد بن سلمان
“القدس العربي”:
فجر الداعية التونسي الشيخ بشير بن حسن جدلاً على صفحته على “فيسبوك”، عندما نشر صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بملابس رياضية وعلق:
“خادم الحرمين الشريفين واشارة التوحيد برؤية 2030 !! هذا الذي يستعبد الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا هذا الذي يسجن العلماء الأخيار هذا الذي قال عن علماء الصحوة الإسلامية سوف ندمرهم فورا !! قولوا للسلفيين الحمقى احذية الطغاة هذا ولي أمركم و نعمتكم” .
وكان الداعية التونسي، أمس على صفحته على “فيسبوك”، نقلا عن صفحة سعودية، فيديو، لما قال أنه حفل مختلط و لنساء بدون حجاب:
وكتب : “ولا واحد يقول لي يا شييييخ كيف تنشر صور نساء بلا حجاب ! خلي عندك النصيحة شكر الله سعيك !..انظروا الى الانحدار الرهيب في بلاد “التوحيد ” وبلاد الحرمين” التي صدعوا رؤوسنا طويلا بهذه المفاخرة “الاستعلائية والاحتكارية ” للإسلام وللعقيدة و للفرقة الناجية والطائفة المنصورة وغيرها من العبارات.
وكان الداعية التونسي دعا الشهر الماضي لوقف الحج إلى مكة لأن عوائده، بحسبه، تذهب لأمريكا وكتب “لا حج ولا عمرة إلا الواجب منهما وما سوى ذلك إعانة لأمريكا بالمال على إذلال الأمة الإسلامية. اللهم إني قد بلغت فاشهد يا رب العالمين». وأضاف «الـ 480 مليار دولار (قيمة الاتفاقيات التي وقعها ترامب مع الرياض) والتي تعادل 10 آلاف طن من الذهب التي رجع بها ترامب، تؤتي اليوم أكلها! تلك الأموال منها عوائد الحج والعمرة والبترول”.
الحمد لله الامة بخير ما دام هناك اصوات تصدح بالحق و لا تخاف لومة لائم
لا اله الا الله…
مايقوله الداعية التونسي بشير بن حسن هو ” كلمة حق عند سلطان جائر” نتضرع لله أن يحمي هذا الداعية الجليل لأنه يقول الحق و لا يخاف إلا من الله و كان يمكنه أن يمشي مع التيار الجارف مع دعاة و شيوخ السلطان و المطبلين لكنه إختار كلمة الحق إيماناً بالله و بالواجب الملقى على عاتقه في النصح و تبيان الحقيقة لأن هذا هو واجب الدعاة !!!
ستكون هناك ضغوط إقتصادية من آل سعود على تونس بسبب أقوال هذا الشيخ
ولكن لا يوجد في القانون التونسي ما يمنع هذا الشيخ من إبداء رأيه
شكراً للربيع العربي الذي سمح للرأي من الظهور بلا قمع
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا الوم الامير اللوم كل اللوم للذين يدعون انهم دعاة وحماة الشريعة والتوحيد واحسن وصف ذلك الذي نعتهم به الداعية التونسي فهم جزم في ارجل الطغاة
نعم اتفق مع الداعية التونسي بوقف الحج الى مكة المكرمة لانها بايادي غير امينة واموالها تدهب لصالح الامريكان والصهاينة اعداء الاسلام والمسلمين فهؤلاء هم فصيلة العلماء الدين نريد ان يتصدروا المشهد الديني في العالم الاسلامي لا يخافون لومة لائم ولا يخشون الا الله.
معه حق، أنا مُتّفق مع هذا الداعية التونسي الشريف