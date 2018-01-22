من هو البريطاني مارتن غريفثس الذي سيخلف ولد الشيخ في اليمن؟

صنعاء: أعلنت مصادر أممية، الإثنين، تعيين البريطاني مارتن غريفثس، مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

وأشارت المصادر أن الأمم المتحدة اختارت رسميا البريطاني غريفثس، خلفا لولد الشيخ الذي أعلن بأنه لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في فبراير/شباط 2018.

ووفق المصادر نفسها، فإن المبعوث الجديد يعتبر من روّاد الوساطة الدولية، ويمتلك خبرات كبيرة في العمل بالأمم المتحدة بمجال الشؤون الإنسانية والسياسية.

وأضافت أن غريفثس وسيط دولي من الطراز الأول، وهو أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام، من 1999 إلى 2010.

وأسس غريفثس “مركز الحوار الإنساني” في جنيف بسويسرا، حيث تخصص، بين عامي 2012 و 2014، في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين بمجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويمتلك المبعوث الأممي الجديد خبرة في التعامل مع النزاعات العربية، حيث خدم مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة بسوريا، وذلك مستشارا لكوفي عنان، ونائبا لرئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة.

كما عمل في الخدمة الدبلوماسية البريطانية ولحساب منظمات إنسانية دولية مختلفة بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنظمة “إنقاذ الطفولة”، قبل أن يتقلد، في 1994، مهام مدير إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في جنيف.

وسبق للمبعوث الجديد أن زار اليمن قبل عدة أشهر، حيث التقى بقيادات جماعة الحوثي والرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل أن ينتقل للعاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.

وسيكون البريطاني غريفثس ثالث مبعوث أممي يمسك ملف الأزمة اليمنية منذ العام 2011، حيث سبقه في المنصب، المغربي جمال بن عمر، الذي استمر من 2011 حتى 2015، ثم الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ (2015ـ 2018 ).

(الأناضول)