﻿الأمريكيون يعانون من الانهاك والتوتر وآلام المعدة وصعوبة في النوم بعد سنة فقط من رئاسة ترامب

واشنطن ـ «القدس العربي»: تسود مشاعر من الانهاك في البيت الأبيض والولايات المتحدة مع انتهاء السنة الأولى من رئاسة دونالد ترامب المليئة بدراما لم يسبق لها مثيل، وانخفاض قياسي في شعبية الادارة وتوترات عالية وخطيرة مع دول العالم ومئات من التغريدات الانفعالية غير المدروسة.

ومرت السنة بوتيرة سريعة مع جدال يؤدي إلى جدال آخر، بدءا من المشاحنات حول حجم الحشود التي حضرت في حفل تنصيب ترامب إلى طرد جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي ووصف بعض الدول المصدرة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة بأنها «بالوعات قذارة».

وتمكن ترامب وسط هذا الضجيج من تغيير وجهات النظر التقليدية حول دورة الأخبار وتحويل جلسات الاحاطات الصحافية في البيت الابيض إلى مشاهد تلفزيونية من الممتع متابعتها ولم تقتصر المناقشات على عالم السياسة بل امتدت إلى قطاعات الترفيه والرياضة.

وقالت الجمعية الأمريكية لعلم النفس إن الولايات المتحدة مصابة بحالة من الإجهاد بسبب ترامب والمعارك التى تغذيها وسائل الإعلام، كما وجدت الجمعية أن أكثر ما يقلق الأفراد هو مستقبل البلاد في حين كان المال هو أكثر ما يقلق الناس لعقود في الولايات المتحدة.

ونادرا ما يحصل الناس الذين يشاهدون الأخبار على استراحة من التقارير، التي تتحدث عن ترامب في إشارة إلى أن وسائل الإعلام تحاول التقاط أكبر نسبة مشاهدة عبر بث القصص عن الرئيس الأمريكي، وقالت الجمعية إن التغطية تكاد تكون ادمانية حيث ذكر 95 في المئة من المجيبين في دراسة بأنهم يتابعون الأخبار بانتظام على الرغم من أن نصفهم قال إنها تسبب لهم مزيدا من التوتر. وأشارت الجمعية إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أكثر عرضة للاجهاد والتوتر من الأشخاص الذين لا يستخدمون المنصات الاجتماعية، وقال فايل رايت، وهو عالم نفس ومدير الأبحاث والمشاريع الخاصة في الجمعية الأمريكية لعلم النفس إن المشاعر التي تنتاب عددا كبيرا من الناس من اجهاد وتوتر وقلق لها ارتباط بما يحدث آلان على نشرات الأخبار المتتالية.

وكشفت الدراسات النفسية أن مستويات الاجهاد ارتفعت إلى حد كبير قبل حفل تنصيب ترامب في العام الماضي، ولكن الناس كانوا عرضة أكثر للاصابة بعدة أعراض مثل الصداع وآلام في المعدة وصعوبة في النوم بعد اليوم الأول من رئاسة ترامب، وقال رايت «إنها ليست كلمات ترامب فقط التي تسبب التوتر أو الإجراءات، ولكن، أيضا، التغطية الإعلامية لقصص ترامب والتي وصلت إلى حد غير معقول».

ووصلت الأمور إلى تغيير بعض الشركات للطريقة التي تمارس فيها الأعمال التجارية بسبب تزايد الأخبار عن ترامب، حيث أعلنت شركة ايف تايم قيتنيس، وهي سلسة كبيرة من صالات الرياضة واللياقة، أنها ستزيل شبكات أخبار الكيبل بما في ذلك «فوكس نيوز» من أجهزة التلفزيون الموجودة في الصالات.

وقال ديفيد فيلدمان، وهو استاذ علم النفس الارشادي في جامعة سانتا كلارا، إن الناس يحاولون بالفعل تجنب أخبار ترامب حيث أوقف العديد من مستخدمي الهواتف الاخطارات على تطبيقات الأخبار على هواتفهم لأنهم يشعرون ببساطة أن أخبار ترامب تصيبهم بالاحباط.