﻿حملة سامي عنان: تصويت الإخوان المسلمين للفريق لا يزعجنا

القاهرة ـ «القدس العربي»: رفضت حملة الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل، أمس الإثنين، الشروط الستة التي أعلنها يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة «الإخوان المسلمين» لدعمه في الانتخابات.

وقال حازم حسني، المتحدث باسم حملة عنان، إن «الفريق يرفض أي شروط لانتخابه رئيسًا للجمهورية، وخطابه كان واضحًا وموجها لجميع المصريين، وليس لفصيل سياسي أو جماعة».

وتابع: «دعم الإخوان لا يزعجنا، وهم أحرار في انتخاب من يريدونه، وأي مواطن مصري له الحق في انتخاب من يريد، والحملة وضعت خطابًا شفافا في التعامل مع الجميع».

ونفى وجود اتصالات بين عنان و«الإخوان» قائلاَ: «لا يوجد أي تواصل مع الإخوان، ولن تكون هناك اتصالات أو تحالفات سرية مع أحد، ونتعرض لتشويه متعمد بمحاولة إلصاقنا بالإخوان، وهو غير صحيح».

كان ندا قد قال في تصريحات صحافية، إنهم قد يقبلون انتخاب عنان للرئاسة، شرط التزام الأخير بستة شروط.

ووجه خطابه لعنان قائلاً: «أقول لك بلا مواربة إن الإخوان سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور».

وفي هذا الصدد، حدد 6 شروط، أبرزها إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات التي شهدت نجاح محمد مرسي (محبوس حاليًا) وطلب التنازل منه، وإلغاء الأحكام المسيسة، وتطهير القضاء، والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم، وتطهير الشرطة، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها».

وأوضح أن رسالته شخصية، في إشارة إلى أنها لا تمثل «الإخوان»، التي لم تعلن للآن موقفاً رسمياً بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

ولمح إلى إمكانية أن يقوم بدور الوساطة بين عنان و»الإخوان»، مخاطباً المرشح الرئاسي المحتمل بقوله: «ليس من العسير أن تجد الوسيلة للتواصل معي من أجل الخير لبلادنا العزيزة». واختتم رسالته بالقول: «أسأل الله لك (عنان) العون والحماية والتوفيق لخير بلادنا وشعبها».

وفي الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، أعلن عنان ترشُّحه للانتخابات الرئاسية، عقب ساعات من إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القرار ذاته في ختام مؤتمر «حكاية وطن» الذي نظمه للحديث عن إنجازاته خلال فترة ولايته الأولى.

وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي. ومطلع يوليو/ تموز 2013، استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.

سجل المرشحين لا يزال خاليا

في الموازاة، قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن سجل الراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لا يزال خاليا مع نهاية اليوم الثالث من الفترة المحددة لفتح باب الترشح في الخامسة من مساء اليوم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الفترة من 20 حتى 29 يناير/كانون الثاني لتلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات في مقر الهيئة الكائن في شارع القصر العيني

معركة التوكيلات

وأعلنت حملة خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة في بيان أمس، عن تأجيلها الموعد المحدد لتقديم أوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي كان مقررا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عدة أيام، بسبب عدم اكتمال التوكيلات المطلوبة للترشح.

وقالت في بيان إنها «رصدت أشخاصا يزعمون أنهم مندوبو الحملة ويستولون على توكيلات المواطنين لخالد علي». وبينت أن «شكاوى وردت للحملة بشأن وجود أشخاص لا علاقة لهم بالحملة في القليوبية والمنوفية يجمعون التوكيلات من المواطنين».

وحسب الحملة، فإن «الكثير من التوكيلات التي جري تحريرها في الداخل والخارج لم تصل مقر الحملة، ما يؤثر على اكتمال النصاب القانوني اللازم للتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات في عدد من المحافظات منها الفيوم والإسكندرية والغربية والمنوفية وبورسعيد وأسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة».

وفي محاولة لحث المواطنين على تحرير توكيلات التأييد، دعت الحملة في بيانها «المؤمنين بأهداف ثورة يناير، والمؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبحقوق الإنسان والمواطنة، وجميع الطامحين لغد أفضل، وبحقنا في العيش بكرامة وعدالة دون غلاء وفقر خاصة في محافظات بورسعيد، والبحيرة، وكفر الشيخ، والاسكندرية، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، إلى تكثيف الجهود لاستكمال معركة التوكيلات».

وأكدت أنها «مستمرة في معركة التوكيلات، برغم كل الصعوبات التي تواجهنا وبرغم المعوقات واستخدام المال السياسي من جانب أطراف أخرى، والممارسات التي ينتهجها عدد من موظفي الشهر العقاري، والحشود التي يتم جمعها بالمال وتقوم بتعطيل عملية جمع التوكيلات للحملة».

وينص قانون الانتخابات على ضرروة حصول المرشح على تزكية 20 برلمانيا أو الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين بحد أدنى ألف توكيل من 15 محافظة.

وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن عدد التأييدات التي وثقتها مكاتب الشهر العقاري من المواطنين للمرشحين حتى الآن بلغت 814 ألف تأييد لـ 23 مرشحا.

إلى ذلك، أعلنت مبادرة الفريق الرئاسي التي أسسها العالم المصري عصام حجي، عن مراجعة موقفها من مقاطعة الانتخابات واستئنافها العمل للتوافق بين مختلف قوى الإصلاح.

وقالت: «أثبتت الأحداث الأخيرة المتتالية بما لا يدع مجالاً للشك عن وجود قوى وطنية صادقة لإخراج البلاد من أزمتها من خلال جعل الانتخابات فرصة للحشد الإيجابي للتغيير».

وحسب بيان المبادرة، فإنها ستعمل على وضع التعليم والصحة في أولويات المشروعات الانتخابية المقدمة من المرشحين، ورصد الانتهاكات التي قد تشوب العملية الانتخابية.