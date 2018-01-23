﻿مفارقات تونسية: رموز بن علي وخصومهم الإٍسلاميون يطالبون بدستور جديد

تونس – «القدس العربي»: جاء إعلان الحزب «الدستوري الحر» الذي يضم عددا من رموز النظام السابق عن رفضه للدستور التونسي الحالي وإعداده لدستور جديد، ليعيد إلى الذاكرة فكرة مشابهة يدعو إليها منذ سنوات حزب «التحرير» الإسلامي، وتتعلق برفضه للدستور الحالي الذي يرى أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقديمه لمشروع جديد بعنوان «دستور دولة الخلافة».

وقد يبدو أن الطرفين (الدستوري الحر والتحرير) متباينان نظريا على الصعيد الفكري، فالأول يقول إنه يتبنى فكرا «حداثيا» يقوم على إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي، والثاني ما زال متمسكا بمبدأ «دولة الخلافة» التي تتعارض كليا مع الفكر الحداثي، إلا أنهما متفقان عمليا على رفضهما للقيم الديمقراطية التي جاءت بها الثورة التونسية، وهذا ما يبرر رفضها للدستور التونسي الذي وضع أسس النظام الديمقراطي الجديد في البلاد.

وكان الحزب «الدستوري الحر» أعلن قبل أيام رفضه لذكرى الثورة التي توافق يوم الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير (يوم مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة)، كما أكد عدم اعترافه بالدستور الحالي، مشيرا إلى أنه شرع في صياغة «مشروع دستور جديد للبلاد يرسي منظومة سياسية وطنية تعددية مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد رؤوس السلطة».

ويقول المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي (رئيس المنتدى المغاربي للتنمية والديمقراطية) «صدور هذه الدعوات المطالبة بوضع دستور جديد في الوقت الحالي هو أمر طبيعي من ناحيتين، الأولى هو أننا نعيش في ظل نظام ديمقراطي (يتيح للجميع التعبير عن رأيهم)، والثانية هي أن هذه الدعوات صادرة من طرفين لا يؤمنان أساسا لا بالدستور بفصوله المختلفة ولا بالجمهورية الثانية ولا بالتحولات التي وقعت منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011، وييبدو أنهما استغلا الوضع الذي تعيشه البلاد أي عدم قدرة النخبة السياسية على تحقيق الشعارات ومطالب الثورة، خاصة المطالب الاجتماعية والاقتصادية ووجود البلاد في أزمة مركبة وخاصة في هذه الفترة التي عرفت زيادة نشطة في أسعار المواد الغذائية وغيرها وأيضا الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير».

ويضيف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «هذا الأمر (تعديل الدستور) طُرح من عدة أطراف أخرى لكن هذه الأخيرة (الدساترة وحزب التحرير) يبدو أنها أكثر جرأة ولا تخجل من طرح هذا الأمر، فهذا يبدو أمرا طبيعيا (كما أسلَفت) ولكن لا قيمة له عمليا باعتبار الانجازات التي جاءت بعد الثورة، ووجود حراس لهذه الإنجازات (على قلتها من حيث الحجم وأهميتها من حيث المضمون) التي تمثل أرضية مستقبلية لتحقيق شعارات الثورة، عموما تونس ما زالت تمر بفترة انتقالية وهذه الأزمة لن تكون أزلية بل ستعالج في القريب العاجل لأن الأمر مرتبط كذلك بالمحيط الإقليمي وغيره».

وسبق لحزب «التحرير» الإسلامي أن قدم قبل سنوات «دستور دولة الخلافة» الذي قال إنه «مشروع بديل لتونس لبناء دولة إسلامية تسعى إلى تحقيق الرفاه للجميع اسنادا إلى مبادىء الشريعة الإسلامية»، كما قام أنصاره لاحقا بتمزيق نسخ من الدستور الحالي، مستنكرين «تغييب الشريعة من الدستور الذي كتب تحت ضغوط ووصاية غربية».

ويقول رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني»: «أعتقد أن كل الأحزاب التونسية حصلت على ترخيص قانوني للعمل بمقتضى اعترافها بالدستور وبقانون الأحزاب، وأي حزب سياسي (سواء كان حزب «التحرير» أو بقايا النظام السابق) لا يعترف بشرعية الدستور التونسي ولا بالمؤسسات القائمة في البلاد فمن المفترض جلبه للقضاء لحله أو محاكمته، وأنا أستغرب لحد الآن لِمَ لا تتحرك النيابة العمومية فيما يخص هذه التصريحات الأخيرة التي نسمعها من الحزب الدستوري الحر الذي ينكر الدستور التونسي الجديد ويتنكر للثورة التي أسست لهذا المسار السياسي، أعتقد أن الديمقراطية ما زالت لم تفعل كل الآليات التي تمتلكها لحماية نفسها».

ويوضح لـ«القدس العربي»: «كل حزب سياسي لا يحترم أسسس الدولة التونسية المدنية ولا النظام الجمهوري والدستور التونسي، ولا يجعل نفسه تحت طائلة القانون التونسي، أعتقد أنه خارج الإطار السياسي وبالتالي المفترض أن تتحرك النيابة العمومية بمقتضى ذاتها وتحرِّك ضده دعوة للتحقق من صحة ما قاله ،وإذا ثبت ذلك فيجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده».

وسبق أن قامت السلطات التونسية بتعليق نشاط حزب «التحرير» لفترة محدودة في مناسبات عدة بعد اتهامه بمخالفة قانون الأحزاب والدعوة إلى الكراهية والعنف، فيما دعا عدد من السياسيين لحله باعتباره يشكل «خطرا» على النظام الجمهوري، إلا أن الحزب نفى هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة «شرسة» من قبل رموز النظام السابق.