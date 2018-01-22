﻿إيران: تسريبات جديدة تدفع الصراع حول تعيين خليفة لخامنئي إلى السطح ومجلس خبراء القيادة يعتبر ذلك خيانة كبرى

لندن ـ «القدس العربي»: بعد أقل من أسبوعين عن تصريحات أحمد خاتمي، عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني، حول أن المجلس درس بشكل سري مؤهلات المرشحين لخلافة المرشد الأعلى الإيراني، تم تسريب مقطع فيديو جديد من الاجتماع الذي عيّن مجلس خبراء القيادة في 4 حزيران/ يونيو 1989 خامنئي بشكل مؤقت لإدارة شؤون قيادة البلاد بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، الخميني. ويظهر الفيديو الجديد أن رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور الحالي وأكبر كبار صُناع القرار الإيراني، أحمد جنتي، وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني يطالبان الحاضرين في ذلك الاجتماع ألا يتم الإعلان عن تعيين خامنئي بشكل مؤقت لإدارة شؤون القيادة، وأن يبقى الموضوع سريا حتى موعد تعديل الدستور الإيراني.

فيما اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة وجمعية مدرسي حوزة قم الإيراني، آية الله مرتضى مقتدائي، نشر الفيديوهين وتفاصيل ذلك الاجتماع السري بأنها خيانة كبرى لا تغفر.

وقبل ما يقارب 10 أيام، انتشر بشكل واسع على المواقع الإخبارية الإيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي أول تسريب عن الاجتماع السري والمغلق لمجلس خبراء القيادة الإيراني في يوم وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، حيث يظهر أن مجلس خبراء القيادة الإيراني لم يختر خامنئي قائداً للبلاد في ذلك الاجتماع، بل وافق على أن الأخير يدير أمور القيادة بشكل مؤقت لفترة شهرين فقط، حتى يتم تعديل الدستور الإيراني، وأن رفسنجاني جنتي تحايلا في تعيين خامنئي قائداً للبلاد.

وحسب موقع «تابناك» التابع لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اللواء محسن رضائي، قال مرتضى مقتدائي إنه يجب أن تبقى تفاصيل اجتماع مجلس خبراء القيادة لتعيين خامنئي سرية إلى الأبد وألا يتم الكشف عنها للجميع لأن ذلك يتعارض مع مصلحة النظام والشعب الإيرانيين، معتبراً نشر الفيديوهين بأنه خيانة كبرى لا تغفر.

ودافع عضو آخر في مجلس خبراء القيادة الإيراني، حسن نمازي، عن تصرف علي أكبر هاشمي رفسنجاني وتحاليه حينها، وقال إن ما قام به رفسنجاني كان من أجل مصلحة الثورة الإسلامية، واصفاً ذلك بأنه «مهّد الأرضية والظروف لقيادة خامنئي على البلاد».

وأضاف حسن نمازي أن الاجتماعات السرية للجنة المختصة لتعيين خليفة لخامنئي يتم عقدها بشكل متواصل، وأنها ترسل تقاريرها إلى مجلس خبراء القيادة بشكل منتظم.

وأظهر التسريبان أن أعضاء مجلس خبراء القيادة عارضوا تعيين خامنئي قائداً للبلاد لأنه لا يتمتع بالمؤهلات العلمية وفق المذهب الشعي وأن خامنئي لا يعتبر من العلماء الطراز الأول في حوزة قم، لكن هاشمي رفسنجاني تدخل في الموضوع، وقال للمجتمعين أن يصوتوا على أن يدير خامنئي شؤون قيادة البلاد بشكل مؤقت ولفترة شهرين فقط، وبعد تعديل الدستور يتم انتخاب قائداً للبلاد في اجتماع آخر. وبعد ذلك، طالب أحمد جنتي ورفسنجاني من أعضاء مجلس خبراء القيادة ألا يتم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها مجلس خبراء القيادة نظراً للظروف الحساسة التي كان حينها يمر بها البلاد بعد وفاة الخميني.

لكنه وبعد انتهاء ذلك الاجتماع وفي اليوم ذاته، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن مجلس خبراء القيادة عيّن علي خامنئي لمنصب ولاية الفقيه، وتم استغلال انشغال الجميع في إيران بمراسم وفاة الخميني، وتم أخذ بيعة العديد من قادة الحرس الثوري والمسؤولين الإيرانيين لصالح خامنئي.

واعتبر عضو أول دورة لمجلس النواب الإيراني بعد ثورة 1979، حسين يوسفي إشكوري، خلال حديثه لوكالة «دويتشه فيله» الألمانية الناطقة بالفارسية أن ما فعله هاشمي رفسنجاني وخامنئي خلال تلك الفترة هو تحايل على الجميع أولاً، وعلى أعضاء مجلس خبراء القيادة في المرتبة الثانية، وأن كشف هذه الحقيقة يضع شرعية تصدي خامنئي لمنصب قيادة البلاد تحت علامات استفهام كبيرة، وخاصةً أن عملية التحايل تمت بعيداً عن أعين مسؤولي النظام والقادة العسكريين حينها، وأن رفسنجاني وخامنئي استغلا انشغال الآخرين بمراسم تشييع جثمان مؤسس الجمهورية الإسلامية. وأوضح يوسفي إشكوري أن تصويت مجلس خبراء القيادة في 6 آب/ أغسطس 1989 لاختيار خامنئي لمنصب ولاية الفقيه، حصل بفعل ذلك التحايل، وأنه تم وضع أعضاء المجلس أمام أمر الواقع، وأنهم وافقوا على أن يكون خامنئي قائداً للبلاد لتفادي الانقسام في النظام الإيراني حينها.

وسارع المنظر والقيادي في التيار الإصلاحي الإيراني، عطاء الله مهاجراني، الذي كان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة محمد خاتمي (الزعيم الإصلاحي البارز)، في الرد على التسريب الجديد، قائلاً «قائد الثورة الإسلامية هو شخص حنون ويتمتع بجميع مواصفات القيادة».

وتجدر الإشارة إلى أن نجل مؤسس الجمهورية الإسلامية، أحمد الخميني (وهو والد حسن الخميني الذي أقصاه مجلس صيانة الدستور الإيراني من المشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة في عام 2016)، راح ضحية محاولاته لإفساد تلك اللعبة (تحايل رفسنجاني وخامنئي) ومات متسمماً بمادة قاتلة وضعت ضمن الأدوية التي كان تلقاها، في عام 1993. وقبل وفاته بشهرين هاجم أحمد الخميني بشدة خلال لقاء بعض كبار قادة الحرس الثوري معه، هاشمي رفسنجاني وخامنئي، واتهمهما بسوء الإدارة وعدم الكفاءة والفساد.

ونشرت مجلة «أُميد جوان» الإيرانية حينها جزءا من حديثه.

واتهمت المعارضة الإيرانية في الخارج وفقاً لتسريبات من داخل إيران، الأجهزة الأمنية الإيرانية بالوقوف خلف عملية تصفية أحمد الخميني.