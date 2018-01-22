﻿دوبراز يترك تدريب تولوز المتعثر في الدوري الفرنسي

باريس – رويترز: أعلن تولوز المتعثر في الدوري الفرنسي أن مدربه باسكال دوبراز ترك الفريق عقب سلسلة من النتائج السيئة. وأضاف تولوز في بيان: «قرر باسكال دوبراز واوليفر سدران (رئيس النادي) إنهاء تعاونهما هذا الصباح. سيتولى ميكل دوبيف مسؤولية تدريب الفريق». ويحتل تولوز المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى عقب خسارته 2-1 أمام مونبلييه السبت الماضي. وبات الفريق على بعد نقطتين من منطقة الأمان. ولعب دوبيف لتولوز من 1986 وحتى 1994 وكان مساعدا لدوبراز.

هامبورغ يعين لاعبه السابق هولرباخ مدربا للفريق

هامبورغ – د ب أ: أعلن هامبورغ الألماني تعيين لاعبه السابق بيرند هولرباخ في منصب المدرب، بعد يوم واحد من إقالة ماركوس غيسدول من المنصب. وتتمثل مهمة هولرباخ (48 عاما) في إنقاذ الفريق المتوج من قبل بطلا لأوروبا، من الهبوط للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بالدوري الألماني. وذكر هامبورغ أن هولرباخ وافق على توقيع عقد معه حتى عام 2019 .وكان هامبورغ حقق الفوز في أول مباراتين له بالموسم ولكنه لم يحقق بعدها سوى انتصارين آخرين، حيث حصد تسع نقاط فقط طوال المباريات الـ17 التالية. وحسم النادي قراره بإقالة غيسدول عقب الهزيمة صفر/2 السبت أمام كولون صاحب المركز الثامن عشر الأخير. وسيتولى المدافع السابق هولرباخ، الذي لعب لهامبورغ بين 1996 و2004، تدريب الفريق قادما من فريق الدرجة الثالثة فيرزبرغر كيكرز.

أونيل مدرب ايرلندا الشمالية يرفض تدريب اسكتلندا

بلفاست – رويترز: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مايكل اونيل مدرب منتخب ايرلندا الشمالية رفض عرضا لتدريب اسكتلندا بديلا لغوردن ستراكان، الذي ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب فشله في قيادة الفريق لملحق تصفيات كأس العالم، وكان اونيل على قمة اختيارات الاتحاد الاسكتلندي ليحل بديلا له. ونقل عن أونيل قوله: «انه لمن دواعي فخري الشديد أن يتم عرض المنصب علي. ومع ذلك فإنني لا أشعر ان هذه تمثل الفرصة المناسبة لي في هذا المرحلة من مسيرتي». وأضاف: «أود هنا أن أسجل امتناني للاتحاد الاسكتلندي بسبب سلوكه شديد الاحترافية من خلال الدخول في مفاوضات وأتمنى لهم كل النجاح في المستقبل». وارتفعت أسهم اونيل منذ توليه تدريب ايرلندا الشمالية في بطولة أوروبا 2016، وهي البطولة الوحيدة الكبيرة للفريق منذ 1986، لكن فريقه فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا بخسارته في ملحق التصفيات من مباراتي ذهاب واياب أمام سويسرا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصري يهدد باللجوء إلى الفيفا بسبب عقوبة مدربه

القاهرة – د ب أ: أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بيانا، يهدد فيه باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حالة عدم قبول التظلم المقدم للاتحاد المصري ضد العقوبة المقررة ضد مدربه حسام حسن. وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري إيقاف حسن 4 مباريات مع الغرامة المالية بسبب خروجه عن السلوك الرياضي والاخلاقي عقب مباراة المصري وبتروجيت بالدوري. وأعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن المجلس لن يقبل بهذه العقوبة الظالمة خاصة وأن التصرف لا يدل على أية إساءة أو اعتداء، مشيرا إلى أن الإدارة لن تسمح بعرقلة مسيرة الفريق الناجحة حتى لو وصل الأمر الى تصعيد الاحتجاج إلى الفيفا .

الأهلي المصري يجدد عقد حارسه إكرامي لموسمين

القاهرة – الأناضول: أعلن النادي الأهلي المصري، تجديد عقد حارسه شريف إكرامي لموسمين. وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة: «إكرامي وقّع على عقده الجديد مع النادي على بياض، تاركا تقدير القيمة المالية والأدبية للنادي، في موقف يؤكد فيه اللاعب انتماءه وحبه للنادي، مثلما فعل زملاؤه حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد هاني وباسم علي». وانتقل إكرامي (34 عاما) للأهلي عام 2010 من الجونة، حيث شارك معه في 139 مبارا،. ولعب 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، حيث كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تعادل سلبي بين المغرب والسودان في بطولة افريقيا للمحليين

الرباط – الأناضول: تعادل المنتخب المغربي، مع نظيره السوداني سلبا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للمحليين المقامة في المغرب. ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال فرص الشوط الأول. واستمر مسلسل إضاعة الفرص في الشوط الثاني، ليكتفي كل فريق بحصوله على نقطة. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت غينيا على موريتانيا بهدف إبراهيما سوري سانخون في الدقيقة 15. ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن السودان، فالمنتخب الغيني ثالثا برصيد 3 نقاط، وأخيرا موريتانيا بلا نقاط. وانتزع المنتخبان المغربي والسوداني بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى ربع النهائي في الجولة الماضية.