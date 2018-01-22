﻿بيسرز يفجر مفاجأة بالفوز على سبيرز في عقر داره

واشنطن – د ب أ: فجر إنديانا بيسرز مفاجأة وتغلب على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 97/86 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويدين بيسرز بفضل كبير في الفوز للاعبه فيكتور أولاديبو الذي سجل للفريق 19 نقطة ، كما أضاف زميله دارين كوليسون 15 نقطة، ليستعيد الفريق توازنه بعد هزيمتين متتاليتين. ورفع بيسرز عدد انتصاراته هذا الموسم حتى الآن إلى 25 مقابل 22 هزيمة بينما كانت الهزيمة هي الثامنة عشر لسبيرز مقابل 30 انتصارا. وكانت آخر هزيمة لسبيرز على ملعبه في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومني بها أمام ميلواكي بكس. كذلك سقط بوسطن سيلتيكس، متصدر مجموعة المنطقة الشرقية على ملعبه، حيث تغلب عليه أورلاندو ماجيك 103/95، في مفاجأة أخرى من العيار الثقيل. ومني سيلتيكس بذلك بالهزيمة الثالثة عشرة له في الموسم مقابل 34 انتصارا، بينما كان الانتصار هو الرابع عشر لأورلاندو ماجيك، صاحب المركز قبل الأخير في المجموعة نفسها، مقابل 32 هزيمة. وسجل إلفريد بايتون 22 نقطة لأورلاندو ماجيك، بينما كان كيري ايرفينغ أبرز عناصر سيلتيكس وسجل للفريق 40 نقطة. وفي مباراتين أخريين، تغلب لوس أنجليس ليكرز على نيويورك نيكس 127/107 وبروكلين نتس على مضيفه ديترويت بيستونز 101/100 .