﻿تغريدة «مسيئة» من رئيس هيئة الرياضة السعودية تغضب الكويتيين!

الكويت – الأناضول: أثارت تغريدة للمستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، سخطاً شعبياً ونيابيا عارما بالكويت، حيث اعتبرت «مسيئة» لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، خالد الروضان.

وكتب آل الشيخ أمس الاثنين عبر «تويتر»، يقول إن «الروضان، باختصار، هو الارتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة»، في إشارة إلى تصريحات الروضان خلال لقائه، الأحد، أمير قطر تميم بن حمد، في الدوحة. وأضاف الروضان: «لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس إن بغيت تعرفها ارم الفلوس». وأبدى نشطاء بمواقع التواصل، استغرابهم لما تحمله تغريدة المسؤول الرياضي السعودي من «إساءة»، مؤكدين أن الروضان يمثل الحكومة والشعب الكويتيين. وطالب هؤلاء النشطاء الحكومة الكويتية والسفير الكويتي بالرياض، برفع شكوى رسمية بحق تركي آل الشيخ، على خلفية «إساءاته المتكررة للشخصيات الكويتية»، وهو ما طالب به أيضا النائب صالح عاشور، في تغريدة عبر «تويتر». وقال مغردون كويتيون إن الوزير الروضان كان يقوم بزيارة رسمية لقطر ممثلا للكويت، معتبرين أن الهجوم من آل الشيخ لا يستهدف شخص الروضان، وإنما يستهدف الدولة ورموزها. كما اتهم هؤلاء المغردون آل الشيخ بـ»محاولة تعكير صفو العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت والسعودية، والشعبين الشقيقين»، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال لا تمثل إلا أصحابها، ولن تنجح في زرع الفتنة بين الأشقاء. وقالت المحامية الكويتية أريج حمادة، عبر «تويتر»، موجهة كلامها لآل الشيخ :»من أعطى الحق لك بأن تكون وصيا على وزراء الكويت؟ وهل المطلوب من وزرائنا عرض كشف بتحركاتهم عشان (كي) توافق أو تعترض! الكويت دولة حرة والمسؤول عن الوزراء رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة والأمير، وأنت، إن كانت لك سلطة على وزراء، فهي داخل السعودية». وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الكويتي، صلاح العلاج، في «توتير»، إنّ «تركي آل الشيخ مرحلة وسينتهى وسيتصدر المشهد مجدداً العقلاء أمثال عادل الجبير (وزير خارجية السعودية) وما أكثر العقلاء في السعودية». وجاءت تغريدة آل الشيخ عقب زيارة رسمية بدأها الروضان، السبت، على رأس وفد يضم شخصيات رياضية كويتية، إلى الدوحة، أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره للشيخ تميم على ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة للرياضة الكويتية، ودورها في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الايقاف عن الكرة الكويتية الشهر الماضي، بحسب صحف كويتية.