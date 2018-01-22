﻿فيدرر وهاليب يعبران إلى دور الثمانية وديوكوفيتش وثيم يودعان المسابقة

ملبورن – د ب أ: صعد النجم السويسري روجيه فيدرر إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على المجري مارتون فوسوفيكس 6/4 و7/6 (7/3) و6/2 ضمن الدور الرابع لأولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى. وواصلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب انطلاقتها في منافسات السيدات وتأهلت لدور الثمانية أيضا بعدما تغلبت على اليابانية أوساكا ناومي 6/3 و6/2 .

والجدير بالذكر أن فيدرر أطاح بالمجري أتيلا سافولت، المدرب الحالي لفوسوفيكس، من الدور الثاني للبطولة نفسها قبل 16 عاما. وتلقى النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بلقب البطولة ست مرات، صدمة قوية حيث ودع من الدور الرابع بعدما تغلب عليه الكوري الجنوبي تشونغ هيون 7/6 (7/4) و7/5 و7/6 (7/3). وحقق فيدرر، الحائز على 19 لقبا في بطولات «غراند سلام»، الفوز ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة الـ13 خلال آخر 14 مشاركة له في ملبورن، كما أنها المرة 52 التي يتأهل فيها إلى دور الثمانية ببطولات غراند سلام. واحتاج فيدرر (36 عاما)، المصنف الثاني، إلى ساعتين فقط لحسم المباراة أمام منافسه المجري. ويلتقي فيدرر في دور الثمانية، التشيكي توماس بيرديتش المصنف 19، والذي حسم تأهله بالفوز على الإيطالي فابيو فونيني 6/1 و6/4 و6/4 .وصعد بيرديتش إلى دور الثمانية للمرة السابعة خلال ثمانية أعوام. ويتفوق فيدرر على بيرديتش 19/6 في سجل المباريات بينهما، وحقق فيدرر الفوز في آخر ست مباريات بينهما، وأطاح به من البطولة الأسترالية في النسختين الماضيتين. وواصل الأمريكي تينيس ساندغرين، الذي أخفق في التأهل عبر التصفيات في الأعوام الأربعة الماضية، مفاجآته في البطولة وأطاح بالنمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس 6/2 و4/6 و7/6 (7/4) و6/7 (7/9) و6/3 .واحتاج ساندغرين (26 عاما) المصنف 97 على العالم إلى نحو أربع ساعات لحسم المباراة، وحرم النمساوي ثيم من التأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية.

فئة السيدات

أطاحت النجمة الرومانية هاليب المصنفة الأولى للبطولة، باليابانية أوساكا ناومي لتلحق في دور الثمانية بالألمانية أنجليك كيربر، التي حسمت تأهلها بالفوز على التايوانية سو وي هسي 4/6 و7/5 و6/2 .وكانت كيربر توجت بلقب 2016، والذي شهد صعودها في وقت لاحق إلى صدارة التصنيف العالمي. وتلتقي كيربر في دور الثمانية الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 17 للبطولة، والتي تأهلت بالفوز على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الثامنة 6/3 و6/2 .وفقدت التايوانية هسي فرصة الإطاحة ببطلة سابقة في غراند سلام، للمرة الثانية في البطولة الحالية، بعد فوزها في الدور الثاني على الأسبانية غاربين موغوروزا حاملة لقب ويمبلدون.

واحتاجت كيربر إلى أكثر من ساعتين بقليل للتغلب على منافستها التايوانية المصنفة 88 على العالم. وتتفوق كيربر (30 عاما) على الأمريكية كيز 6/1 في سجل المباريات بينهما، وأطاحت بها في ملبورن عام 2013 .