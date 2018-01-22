﻿مانشستر سيتي يتحدى مغامرات بريستول… وأرسنال يصطدم بطموح تشلسي

لندن – د ب أ: مع الفوز الهزيل 2/1 لمانشستر سيتي على بريستول سيتي ذهابا وتعادل أرسنال مع تشلسي سلبا في لقاء الذهاب، تبدو الفرصة سانحة أمام الفرق الأربعة للمنافسة على الظهور في نهائي كأس المحترفين الإنكليزية عندما تقام مباراتا الإياب اليوم وغدا.

ويحظى السيتي متصدر الدوري، بأفضلية بسيطة قبل مباراته اليوم على ملعب بريستول الذي ينشط في الدرجة الأولى، وكان بريستول عبر إلى المربع الذهبي على حساب أربعة من فرق الدرجة الممتازة خلال الأدوار الماضية، كان آخرها مانشستر يونايتد في دور الثمانية. ونجح بريستول في استغلال الدفعة المعنوية للخروج من مباراة الذهاب أمام السيتي بنتيجة يمكن تعويضها في الإياب، وكان على وشك الخروج بالتعادل من مباراة الذهاب على استاد «الاتحاد»، لكن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أنقذ السيتي وسجل هدف الفوز الثمين بضربة رأس في الوقت بدل الضائع. ويخوض بريستول المباراة بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر ست مباريات خاضها بمختلف البطولات. وكان التعادل السلبي مع دربي في الدرجة الأولى يوم الجمعة الماضي هو الأول للفريق بعد خمس هزائم متتالية في مختلف البطولات. ويخوض السيتي اللقاء بعدما استعاد اتزانه بالفوز على 3/1 على نيوكاسل السبت بعد الهزيمة 3/4 أمام ليفربول والتي كانت الأولى له في الدوري هذ الموسم، ويدين بالفضل في الفوز الكبير على نيوكاسل إلى الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها أغويرو. ويطمح أرسنال وتشلسي إلى تحقيق الفوز الأول في خامس مواجهة بين الفريقين هذا الموسم. وانتهت المباريات الأربع الماضية، بالتعادل حيث افتتح الفريقان المواجهات بالتعادل 1/1 في مباراة الدرع الاجتماعية بشهر آب/أغسطس الماضي وحسم أرسنال اللقب بركلات الترجيح. كما تعادل الفريقان سلبا و2/2 في مباراتيهما بالدوري قبل التعادل بينهما سلبا الأسبوع الماضي على ملعب «ستامفورد بريدج» معقل تشلسي في ذهاب المربع الذهبي. واستعد الفريقان لمباراة الأربعاء بشكل رائع حيث سحق تشلسي برايتون برباعية نظيفة، فيما تغلب أرسنال على كريستال بالاس 4/1 .وقال الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي: علينا أن نسعد بهذا… وفي الوقت ذاته، وبداية من الغد، كل لاعب سجل هدفا في مباراة برايتون عليه أن ينسى هذا وأن يحاول هز شباك أرسنال». ويلتقي الفائزان على أول ألقاب الموسم الحالي حيث تقام المباراة النهائية على استاد «ويمبلي» الشهير في لندن في 25 شباط/فبراير المقبل.