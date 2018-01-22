﻿الدوري الفرنسي: ليون يوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان ويهزمه في الوقت القاتل

باريس – د ب أ: أوقف ليون سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان وتغلب عليه 2/1 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي والتي شهدت أيضا فوز موناكو على ميتز 3/1 ونيس على سانت اتيان 1/صفر.

وكان سان جيرمان يمني النفس بتحقيق فوزه السادس على التوالي لكنه اصطدم بفريق قوي ومنظم تمكن من انتزاع الفوز. وتقدم ليون بهدف نبيل فقير في الدقيقة الثانية وتعادل لايفن كورزاوا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يسجل ممفيس ديباي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. واضطر سان جيرمان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد دانييل ألفيش. ورفع ليون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سان جيرمان عند 56 نقطة في الصدارة. يذكر ان الفوز هو الرابع عشر لليون هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لسان جيرمان مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين. وعاد موناكو لطريق الانتصارات بالدوري الفرنسي بتغلبه على ميتز 3/1. وسجل أهداف موناكو خورخي مورايس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ورشيد غزال في الدقيقة 67 وروني لوبيز في الدقيقة 81، فيما سجل هدف ميتز إبراهيم انياني في الدقيقة 72. واضطر ميتز لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد إيجي كاواشيما. ورفع موناكو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ميتز عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير. وانتزع نيس فوزا صعبا من ضيفه سانت إتيان 1/صفر. ويدين نيس بالفضل لويلان سيبريان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 22. ورفع نيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف نانت، وتوقف رصيد سانت إتيان عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.