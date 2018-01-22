﻿الدوري الاسباني: ميسي وسواريز يقودان برشلونة إلى سحق بيتيس… والدماء تغطي وجه رونالدو

مدريد – رويترز: ابتعد برشلونة أكثر بصدارة الدوري الاسباني بعدما أحرز ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفين لكل منهما في الشوط الثاني في فوز ساحق 5-صفر على ريال بيتيس ليتفوق بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه.

وافتتح ايفان راكيتيتش التسجيل في الدقيقة 58 قبل أن يضيف ميسي وسواريز المتألق مؤخرا، هدفين لكل منهما ليحقق فريق المدرب ارنستو بالبيردي انتصاره السادس على التوالي في الدوري. ويملك برشلونة، وهو الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الأبرز الذي لم يخسر محليا حتى الآن، 54 نقطة واستفاد من تعادل اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني 1-1 مع جيرونا السبت وهزيمة بلنسية الثالث 2-1 أمام لاس بالماس. وهز كريستيانو رونالدو الشباك مرتين لكنه اضطر لترك الملعب والدماء تغطي وجهه، بينما خفف الريال أزمته المحلية بفوز ساحق 7-1 على ديبورتيفو لاكورونيا المتعثر ليستعيد المركز الرابع. ودخل بيتيس المباراة بعدما سجل ثمانية أهداف في آخر مباراتين في الدوري لكنه لم يحصل على العديد من الفرص أمام برشلونة الذي حسم الأمور في الشوط الثاني كما فعل بشكل معتاد هذا الموسم. واحتاج الأمر إلى تمريرة رائعة من سواريز لينجح راكيتيتش في افتتاح التسجيل، فيما استغل ميسي اعتماد بيتيس على مصيدة تسلل سيئة ليحرز الهدف الثاني. ورفع المهاجم الارجنتيني رصيده إلى 19 هدفا في الدوري بهدفه الثاني، فيما وصل سواريز إلى 15 هدفا والعاشر في آخر سبع مباريات في الدوري. وخسر حامل اللقب مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري وبدأ المباراة بشكل سيئ أمام ديبورتيفو المهدد بالهبوط عندما وضع ادريان لوبيز مهاجم اتلتيكو مدريد السابق الفريق الزائر في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 23. لكن الريال المترنح رد بقوة ليحقق فوزه الأكبر هذا الموسم بجميع المسابقات بفضل هدفين من غاريث بيل وناتشو فرنانديز وأيضا رونالدو وهدف واحد من تسديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش. ولم يستطع رونالدو إكمال اللعب بعدما ترك الملعب والدماء تغطي وجهه بسبب تدخل من فابيان شار مدافع ديبورتيفو الذي لمست قدمه رأس المهاجم البرتغالي وهو في طريقه لتسجيل هدفه الثاني ليتقاسم صدارة هدافي الفريق في الدوري مع بيل ولدى كل منهما ستة أهداف. وتخطى الريال منافسه فياريال إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة. وقال المدرب زين الدين زيدان: «اللاعبون كانوا بحاجة لمباراة مثل هذه. لا أعلم هل اختلفت الأمور كثيرا بغض النظر عن النتيجة وهذا أكبر فارق. لعبنا بشكل جيد ضد فياريال (في آخر مباراة رغم الهزيمة 1-صفر) وكنا نسير بشكل جيد عندما كنا متأخرين 1-صفر لكننا أدركنا التعادل وأنا سعيد بما فعلناه في بقية المباراة». ولم يكن رونالدو محظوظا أمام المرمى لكنه خطف الأضواء بهدفين في ست دقائق ثم خرج من الملعب وهو يستخدم هاتفا محمولا ليشاهد إصابته في وجهه.