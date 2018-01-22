﻿إعادة محاكمة الممثل بيل كوسبي بتهمة الاغتصاب والتحرش

بنسلفانيا – «القدس العربي» : طلب المدعي العام الأمريكي من القاضي السماح بالاستماع إلى شهادة 19 امرأة على الأقل أثناء إعادة محاكمة الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب.

واعترض الدفاع على أن ذلك سيؤثر على هيئة المحلفين، ولكن القاضي قرر في النهاية السماح لامرأة واحدة أخرى تقف إلى جانب الضحية اندريا كونستاند للقول بأنها تعرضت للتخدير القصري وسوء المعاملة من جانب الممثل والمنتج المعروف الذي عرفته هوليوود بلقب «الأب الحنون».

وقد انتهت المحكمة الأولى التي جرت في بنسلفانيا بلجنة تحكيم معلقة، ولكن المدعي العام اتخذ خطوة جرئية مع اقتراب اعادة المحاكمة وسط جدل كبيير في الولايات المتحدة حول سوء السلوك الجنسي حيث طلب من القاضي نفسه السماح لحوالي 19 إمراة بالإدلاء بشهادتهن ضد النجم الكوميدي.

وكتب المدعى العام لمقاطعة مونتغمري كيفين ستيل أن الأدلة ذات صلة تثبت أن المتهم كان يقوم عمدا بتسكير النساء ومن ثم الاعتداء عليهن جنسيا وهن في وضع العجز، ورفض الناطق باسم كوسبي التعليق على هذه الاتهامات.

واتهمت العشرات من النساء كوسبي بسوء السلوك الجنسي، ولكن ادعاءات كونستاند حول لقاء معه في عام 2004 في منزله في ولاية بنسلفانيا أدت إلى اتهامات جنائية ومحاكمة في حين نفى كوسبي كل مزاعم سوء السلوك وقام بمقاضاة بعض النساء بتهمة التشهير، وادعى أن اتصاله مع كونستاند كان توافقيا ونفى قولها إنه أعطاها حبوبا مخدرة ثم هجم عليها وهي عاجزة.