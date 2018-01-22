﻿أستراليا ترصد 48 مليون دولار في حربها على «نجمة البحر»

سيدني ـ أ ف ب: أعلنت السلطات الأسترالية أمس الاثنين أنها رصدت 60 مليون دولار أسترالي (48 مليون دولار أمريكي) لحماية الحاجز المرجاني العظيم، وهي خطوة اعتبرتها منظمات بيئية غير كافية داعية كانبيرا لطي صفحة توليد الطاقة من الفحم. يمتد الحاجز المرجاني العظيم على 345 الف كيلومتر مربع قبالة السواحل الأسترالية وهو مدرج منذ عام 1981 على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو.

ويتعرّض هذا الحاجز لموجات ابيضاض لم يسبق لها مثيل سببها الاحترار المناخي والأنشطة الزراعية والصناعية، وأيضا بسبب نجمة البحر المكللة بالشوك التي تغزوه وتلتهم شعبه المرجانية.

وقد أدرج هذا النظام البيئي على قائمة المواقع المهددة في عام 2015.

وأمس أعلن رئيس الوزراء مالكولم تورنبول رصد هذه الأموال لمكافحة انتشار نجمة البحر ولتشجيع المزارعين على اتخاذ إجراءات تحول دون نمو هذا النوع.

وسبق أن تعهّدت أستراليا بإنفاق ملياري دولار أسترالي (1.6 مليار دولار أمريكي) في عشر سنوات لحماية الحاجز.

لكن هذه الخطة لا تتضمن إجراءات لمكافحة الاحترار المناخي وهو العامل الأخطر على سلامة الحاجز، إلا أن كانبيرا تقول إنها تكتفي في ذلك بالتزامها باتفاقية باريس المناخية الموقعة في عام 2015.

وتتعرّض أستراليا لانتقادات شديدة لاعتمادها الكبير على الفحم ودعمها لمشروعات منجمية.