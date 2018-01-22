﻿حريق في منزل في الإمارات يودي بحياة سبعة أطفال

دبي ـ رويترز: قالت وزارة التعليم الإماراتية في بيان إن حريقا في منزل أودى بحياة سبعة أطفال أمس الاثنين قرب مدينة الفجيرة شرق البلاد. وأضافت على حسابها الرسمي على «تويتر» إن الضحايا من أسرة ربيعة وهم تلاميذ من الروضة حتى الصف الثامن.

ونقلت صحيفة «جلف نيوز» عن شرطي محلي ومسؤولين في الدفاع المدني قولهم إن والدة الأطفال أبلغت عن الحريق فجرا وبرغم أن سبب الحريق لم يتضح بعد إلا أن هناك اشتباها بأنه ناجم عن ماس كهربائي. ونشب عدد من الحرائق الكبيرة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك في مبان شاهقة إلا أن القليل منها أسفر عن وفيات.